Jeison López es el Deportista del Año para El Espectador y Movistar: “Me lo merecía”

Jeison López fue elegido Deportista del Año 2025 por El Espectador y Movistar, después de consolidar la mejor temporada de su carrera: doble campeón mundial, doble récord orbital y referente del levantamiento de pesas colombiano. Tras recibir el reconocimiento, el atleta hizo un balance de un periodo que considera determinante para su proyección rumbo a los próximos Juegos Olímpicos.

“Ha sido un año maravilloso. Vengo de un año muy bonito que fueron los Juegos Olímpicos, pero este año también ha sido muy especial, porque he conseguido algo que me hacía falta en mi carrera deportiva, que era ser campeón del mundo en categorías mayores”, afirmó.

López destacó que la clave ha sido mantener la exigencia incluso después de grandes resultados. “Estamos acostumbrados a conseguir títulos y cosas importantes en el deporte y eso hace que bajemos la guardia… Pero yo siempre quiero más, siempre he sido muy exigente conmigo mismo. Eso me ha mantenido entre los mejores”, dijo. Añadió que la planificación para el próximo ciclo ya está en curso: “Si este 2025 fue bueno, estamos apuntando a que el 2026 sea mucho mejor, porque empieza la clasificación para los Juegos Olímpicos”.

Sobre la continuidad en el alto rendimiento, el pesista señaló que la idea es no relajarse tras los logros obtenidos. “Como ya conseguí la medalla olímpica, entonces debo darme un descanso… No. Ya conseguí lo que quería, pero no bajo la intensidad. Siempre quiero más”.

La preparación y los resultados del año

López también explicó cómo se construyó su temporada, marcada por un patrón de preparación progresiva. “Mucha gente no conoce cómo son las preparaciones. Hay deportes que arrancan al 100 % y a final de año llegan al 60 %. Nosotros al contrario: empezamos muy suave, pero vamos aumentando la carga y los entrenamientos. A esta época del año ya estamos al 100 % y por eso los resultados se ven diferentes”.

Este enfoque explica por qué en el Panamericano de Cali no obtuvo los oros esperados. “En el Panamericano se escaparon esas dos medallas de oro porque el objetivo principal era llegar al Mundial y hacer una buena competencia. El Mundial nos representa económicamente bien”, comentó.

Además, resaltó la relevancia de los Juegos Bolivarianos, donde también brilló: “Era mi primer Juego Bolivariano y es un evento multideportivo que toca representar al Comité Olímpico. La idea era hacerlo de la mejor manera”.

El atleta describió que su carga competitiva aumenta hacia final de año, cuando se disputan los eventos más importantes del calendario. “A medida que va pasando el año nuestras cargas van aumentando y a final de año estamos a nuestro 100 %. En enero empezamos de cero y volvemos a aumentar hasta cerrar la temporada fuerte”.

Proyección hacia 2026 y el ciclo olímpico

López adelantó que el próximo año tendrá ajustes importantes debido al cambio de categorías impuesto por la federación internacional. “Ya salió el informe sobre el cambio de categorías y creo que me toca bajar de peso. Me toca 85 kilos, o sea, bajar cinco. La idea es hacerlo guiado por un profesional, un nutricionista y el equipo biomédico, para que todo salga bien”.

El deportista considera que esta nueva división puede ser favorable para su clasificación olímpica. “Posiblemente esa es la proyección para los Olímpicos, teniendo en cuenta que podemos obtener muy buenos resultados en esa categoría”.

Sobre la carrera rumbo a Los Ángeles 2028, dijo que el tiempo pasa más rápido de lo que parece: “No es tan lejano como uno cree. Mantenemos viajando y compitiendo. Cuando abrimos los ojos ya tenemos todo encima. Por eso toca empezar a ratificar esa clasificación lo antes posible”.

“Las pesas han sido el deporte que más le ha aportado al país”

En cuanto a la baja visibilidad de su disciplina, López fue directo. “Lo que genera morbo en Colombia es lo que la gente ve. El fútbol genera polémicas y muchas cosas que las pesas no. Por eso la gente casi no conoce mucho del deporte”.

Sin embargo, expresó con claridad la importancia histórica del levantamiento de pesas en Colombia:“Yo creería que es el deporte que más le ha aportado al país en cuanto a competiciones multideportivas y federadas”.Añadió que aún falta apoyo y difusión: “Es un deporte que quisiera ser más visto, más apoyado y que quisiera traer más público, pero aquí consumimos solo fútbol”.

Respecto a sus metas personales, no dudó: “Obviamente yo trabajo para ser campeón olímpico. El día que yo sea campeón olímpico, si Dios me ayuda, habré hecho todo en el levantamiento de pesas”.

Una obsesión competitiva

López reconoce que su carácter es una herramienta clave en su desarrollo. “Soy un muchacho muy competitivo. Me paso todo el día, toda la semana, 24/7 en el gimnasio tratando de mejorar para competir con los mejores”.Admite que no es alguien que tolere fácilmente la derrota. “Sí, soy mal perdedor porque me gusta ganar siempre. En este momento ese oro olímpico es una obsesión”.

Las celebraciones y sus referentes

El pesista ha sido protagonista también por sus celebraciones, inspiradas en distintas figuras. “Celebro como Cristiano porque es un jugador que inspira a los jóvenes. Antes de competir veo videos de él porque siempre trabaja más y hace su recuperación sin importar el cansancio”.

También se identifica con Erling Haaland: “Relaciono la celebración de Haaland con la paz mental que necesita el deportista”.Y con Goku: “Me dicen Goku porque él es perseverante, disciplinado, trabaja duro para ser el mejor. Me identifico con las personas que se levantan después de la derrota”.

Identidad y territorio

Finalmente, López se refirió a sus raíces. “Soy mitad chocóano y mitad vallecaucano. Agradecido con Cali porque fue la ciudad que me acogió cuando llegué desplazado”.Y concluyó: “Mis triunfos siempre van para mi gente, al Chocó y al Valle del Cauca, porque son tierras que siento en el corazón y que represento donde quiera que voy”.

Con logros inéditos, ambición clara y una ruta olímpica ya en marcha, Jeison López cerró 2025 como el gran referente deportivo del país.

