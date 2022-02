Johan Neeskens y su trabajo por los niños de Usme y Ciudad Bolívar

Johan Neeskens dejó de dirigir en equipos profesionales en 2012, desde ese momento trabaja en proyectos sociales ligados al fútbol. Foto: Cortesía

Triunfó en el Ajax tricampeón de Europa, fue el motor de la Naranja Mecánica que fue dos veces subcampeona del mundo, se ganó el respeto de todos en el Barcelona. Pero todo eso quedó atrás. Que se amplifique su leyenda, su legado, eso ya pasó a un segundo plano. “No me interesa que hables de mí, quiero que hables de ellos”, dice. Su prioridad son los niños del mundo: Johan Neeskens ve al fútbol como una herramienta de transformación social. Un blindaje a los problemas.

En 2012 dejó su trabajo como director técnico y se aventuró al programa Worldcoaches, una iniciativa de la federación neerlandesa que busca que los niños y jóvenes se empoderen para convertirse en líderes positivos de sus comunidades, en barrios expuestos a la violencia y a tantos problemas. Todo a través del fútbol.

En esa aventura ha pisado 35 países: China, Ghana, Sudáfrica, Mozambique, Brasil, Bolivia, Indonesia, en fin. “De hecho, en Rio de Janeiro tenemos unos programas que funciona muy bien con niños de las favelas, son de los más grandes del mundo con casi un millón de participantes, estoy muy feliz. Y por eso estoy ahora aquí en Colombia”.

El programa Juégatela por la Vida y el Futuro es la iniciativa que buscará dotar a 75 jóvenes y 300 niños de las localidades de Usme y Ciudad Bolívar con los conocimientos y motivaciones para que se conviertan en ejes de cambio de sus comunidades. El verbo clave: compartir. Que la red se vaya expandiendo.

“Todos los países tienen sus problemas, todos tienen cosas en sus barrios que no funcionan: violencia, drogas, prostitución, criminalidad. Y uno debe sentarse a pensar qué se puede hacer en este barrio para mejorar las cosas con sus chicos. Tal vez llegan niños que sienten que no tienen mucho futuro, que no van al colegio, que andan por la calle, y a lo mejor en estos entrenos se van a encantar por el deporte y no se la pasarán en las calles sino que esperarán con ansias el próximo entreno. Creo que podemos salvar niños y hasta vidas. Y eso es más importante que ser el entrenador de un equipo profesional”, agrega Johan.

Al concluir los entrenamientos, los jóvenes, con el acompañamiento de War Child, tendrán la responsabilidad de replicar lo aprendido a 300 niños a través de prácticas de fútbol y actividades lúdicas que mejoren sus “habilidades para la vida”, como las llama Johan, y la autoconfianza. War Child también realizará sesiones de protección infantil con padres, madres y cuidadores para concientizar acerca de la importancia de unas comunidades protectoras e inclusivas.

En unos meses Neeskens regresará al país a darle continuidad al proyecto y a seguir haciendo crecer la red que ve al fútbol como un elemento transformador de la vida social de las personas. Y quedó conforme por el cariño que se llevó del país y sus niños en la que fue su primera visita a Colombia.

“Me gustaba mucho ver a Colombia por sus jugadores: Valderrama, Asprilla, ahora con James. Colombia ha tenido grandes jugadores, pero siempre ha faltado algo para llegar al Mundial. A mi me encanta el fútbol colombiano. Y cuando yo veo a estos niños, a ellos de verdad les gusta el fútbol, quieren jugarlo, tienen cualidades. Cuando los niños vienen lo dan todo y están muy metidos, eso es muy bonito”, cierra Neeskens desde la cancha Illimani de Ciudad Bolívar.