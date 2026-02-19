Johannes Klaebo, el rey de los Juegos de Invierno

Con 10 medallas de oro olímpicas, el esquiador noruego firmó en Milán-Cortina la actuación más dominante de esta edición y se convirtió en el segundo atleta más laureado en la historia de los Juegos, solo detrás de Michael Phelps. Foto: EFE - HANNIBAL HANSCHKE

A los 29 años, Johannes Hosflot Klaebo dejó a sus máximos rivales en el camino y compite contra sus propias marcas.

En los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 volvió a hacerlo. Junto a su compatriota Einar Hedegart ganó el esprint por equipos bajo un cielo limpio y un sol que iluminaba las montañas italianas. Fue una victoria clara, controlada, casi serena. En los metros finales, Klaebo bajó el ritmo, levantó los brazos y se permitió saborear el momento antes de cruzar la meta. La décima de oro en su carrera olímpica y el...