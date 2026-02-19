Publicidad

Johannes Klaebo, el rey de los Juegos de Invierno

Con 10 medallas de oro olímpicas, el esquiador noruego firmó en Milán-Cortina la actuación más dominante de esta edición y se convirtió en el segundo atleta más laureado en la historia de los Juegos, si se juntan con los de verano, solo por detrás de Michael Phelps.

Redacción Deportes
19 de febrero de 2026 - 09:03 p. m.
Foto: EFE - HANNIBAL HANSCHKE

A los 29 años, Johannes Hosflot Klaebo dejó a sus máximos rivales en el camino y compite contra sus propias marcas.

En los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 volvió a hacerlo. Junto a su compatriota Einar Hedegart ganó el esprint por equipos bajo un cielo limpio y un sol que iluminaba las montañas italianas. Fue una victoria clara, controlada, casi serena. En los metros finales, Klaebo bajó el ritmo, levantó los brazos y se permitió saborear el momento antes de cruzar la meta. La décima de oro en su carrera olímpica y el...

Por Redacción Deportes

