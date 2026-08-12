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Jorge Iván del Valle: el intruso que nada entre las estrellas

Exiliado en Estados Unidos desde 2021, Jorge Iván del Valle construyó allí una carrera de récords en aguas abiertas mientras sueña con volver a Colombia.

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Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
12 de agosto de 2026 - 11:12 p. m.
Exiliado en Estados Unidos desde 2021, Jorge Iván del Valle construyó allí una carrera de récords en aguas abiertas mientras sueña con volver a Colombia.
Exiliado en Estados Unidos desde 2021, Jorge Iván del Valle construyó allí una carrera de récords en aguas abiertas mientras sueña con volver a Colombia.
Foto: Jhulliann Chiri

En un recorrido nocturno de 45 kilómetros, en medio del canal de Kaiwi, Hawái, Jorge Iván del Valle dejó de sentir los brazos. No era el frío el que lo apagaba, era el peso de doce horas de brazadas contra un océano que no perdonaba ni un descuido. Levantó la cabeza para respirar y, en ese instante, lo detuvo el cielo. Nunca había visto tantas estrellas juntas ni tanta oscuridad rodeándolas. Las constelaciones se apretaban unas contra otras como si la bóveda celeste entera hubiera decidido asomarse esa noche solo para él. Nadó hacia el miedo...

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

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