Jorge Iván del Valle: el intruso que nada entre las estrellas

Exiliado en Estados Unidos desde 2021, Jorge Iván del Valle construyó allí una carrera de récords en aguas abiertas mientras sueña con volver a Colombia. Foto: Jhulliann Chiri

En un recorrido nocturno de 45 kilómetros, en medio del canal de Kaiwi, Hawái, Jorge Iván del Valle dejó de sentir los brazos. No era el frío el que lo apagaba, era el peso de doce horas de brazadas contra un océano que no perdonaba ni un descuido. Levantó la cabeza para respirar y, en ese instante, lo detuvo el cielo. Nunca había visto tantas estrellas juntas ni tanta oscuridad rodeándolas. Las constelaciones se apretaban unas contra otras como si la bóveda celeste entera hubiera decidido asomarse esa noche solo para él. Nadó hacia el miedo...