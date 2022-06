Jornada dorada para Colombia en el Mundial de Para natación

Nelson Crispín celebra en la piscina tras conseguir la medalla de oro. /// CPC Foto: Comité Paralímpico Colom

Este martes 14 de junio se vivió el tercer día de competencias del Mundial de Para Natación que se lleva a cabo en Madeira, Portugal. Durante esta Jornada, los nadadores Laura González, Carlos Daniel Serrano y Nelson Crispín, se colgaron la presea dorada. Estos resultados colocan a nuestra delegación en el quinto lugar del certamen

Por el Equipo Colombia del Deporte Paralímpico hicieron presencia en el tercer día en Madeira, Carlos Daniel Serrano, Nelson Crispín, Laura González y Miguel Rincón.

Tercera jornada en Madeira

El tercer día de competencias en Madeira inició con las brazadas del medallista en Tokio 2020, Carlos Daniel Serrano, quien consiguió en esta jornada su segunda medalla del evento y el tercer oro para el país.

Serrano se quedó con el primer puesto de la prueba de los 100 m Pecho al cronometrar 1:11.68, lo que le entregó el cuarto oro de su carrera en esta prueba. Luego de este triunfo el medallista afirmó: “me siento muy contento, muy feliz. Agradecido con Dios por tantas bendiciones en mi carrera deportiva. Es mi cuarta medalla como campeón del mundo en esta prueba, estoy feliz por lo realizado”.

Más tarde, fue el turno de los 50 m Mariposa femenino y masculino. El país contó con la presencia de Miguel Ángel Rincón y la nadadora juvenil, Darlín Romero.

Rincón fue séptimo en esta prueba con un tiempo de 41.63, mientras que Romero fue sexta en la rama femenina con 54.54. Ambos se llevaron diploma.

Haciendo su segunda presentación en el Mundial, Nelson Crispín compitió en los 200 m combinado. Allí, consiguió el primer puesto llevándose su primera presea de oro en el torneo, y el cuarto oro para el país. Con un tiempo de 2:41,16, Crispín consiguió además el récord del campeonato.

Tras su primer oro en Madeira, Crispín afirmó: “es una prueba que tiene mucha exigencia, lo dimos todo. Gracias a Dios se dio esta medalla de oro con récord de campeonato. Muy feliz por este resultado. Tras esto hay mucho sacrificio, mucha fuerza y muchas ganas”.

Posteriormente, hizo su aparición Leider Lemus, quien tras una reñida competencia se ubicó cuarto en los 100 m Pecho con un registro de 1:18.72, llevándose el tercer diploma del día.

El cierre de la jornada para los nacionales fue en los 100 m mariposa y le correspondió a Laura González, quien en Tokio 2020 se convirtió en la primera medallista femenina de la Para Natación en unos Juegos Paralímpicos.

Con sus brazadas González paró los cronómetros en un tiempo de 1:21.68 logrando subir a lo más alto del podio y consiguiendo el tercer oro para Colombia en el día.

Luego de esta gran representación, González indicó: “realmente tenía muchas expectativas. Confiando en mí y confiando en Dios fue que se logró este resultado. Me siento feliz, es algo que no puedo describir y no puedo creer aún. Me siento orgullosa de mí”.

