Juan Jacobo Mantilla: “Quiero dejar huella en el patinaje y que sea olímpico”

A los 22 años es uno de los líderes de Colombia en el Mundial de China, donde el país ya suma 27 medallas. Entre recuerdos de infancia y el peso de ser referente, Mantilla insiste en un sueño compartido: que su deporte, en el que somos potencia internacional, esté en Brisbane 2032. Foto: World Skate

Cuando Juan Jacobo Mantilla habla de su infancia, la escena parece sencilla: un niño de cinco años que, en Bucaramanga, se calza un par de patines porque su madre lo animó a intentarlo. “Me subo a los patines y siento libertad, los problemas se desvanecen”, dice hoy a sus 22 años como uno de los referentes de la delegación colombiana que lidera el medallero en Beidaihe, China, donde se disputa el Mundial de Patinaje 2025.

Ese arranque personal conecta de manera simbólica con la historia colectiva del patinaje colombiano. Porque mientras...