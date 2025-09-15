No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Deportes
Más Deportes
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Juan Jacobo Mantilla: “Quiero dejar huella en el patinaje y que sea olímpico”

A los 22 años es uno de los líderes de Colombia en el Mundial de China, donde el país ya suma 27 medallas. Entre recuerdos de infancia y el peso de ser referente, Mantilla insiste en un sueño compartido: que su deporte, en el que somos potencia internacional, esté en Brisbane 2032.

Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
16 de septiembre de 2025 - 01:52 a. m.
A los 22 años es uno de los líderes de Colombia en el Mundial de China, donde el país ya suma 27 medallas. Entre recuerdos de infancia y el peso de ser referente, Mantilla insiste en un sueño compartido: que su deporte, en el que somos potencia internacional, esté en Brisbane 2032.
A los 22 años es uno de los líderes de Colombia en el Mundial de China, donde el país ya suma 27 medallas. Entre recuerdos de infancia y el peso de ser referente, Mantilla insiste en un sueño compartido: que su deporte, en el que somos potencia internacional, esté en Brisbane 2032.
Foto: World Skate

Cuando Juan Jacobo Mantilla habla de su infancia, la escena parece sencilla: un niño de cinco años que, en Bucaramanga, se calza un par de patines porque su madre lo animó a intentarlo. “Me subo a los patines y siento libertad, los problemas se desvanecen”, dice hoy a sus 22 años como uno de los referentes de la delegación colombiana que lidera el medallero en Beidaihe, China, donde se disputa el Mundial de Patinaje 2025.

Ese arranque personal conecta de manera simbólica con la historia colectiva del patinaje colombiano. Porque mientras...

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

Temas recomendados:

Patinaje

Gabriela Rueda

Juan Jacobo Mantilla

Mundial Patinaje 2025

China

Deporte Colombiano

Recorte Presupuesto Deporte

Chengdú 2025

Recorte presupuesto

Recorte presupuesto Deporte

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar