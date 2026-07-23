Jugadoras de tenis deberán someterse a un examen genético para poder jugar torneos oficiales

La Asociación de tenis femenina (WTA) estableció una nueva regla de elegibilidad para el circuito. Foto: AFP - KIRILL KUDRYAVTSEV

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El debate ha llegado a su fin. Lo que Martina Navratilova y Chris Evert siempre han defendido se ha hecho realidad. Ambas extenistas siempre han expresado que el tenis femenino debería ser jugado por mujeres cisgénero, es decir, mujeres cuya identidad de género coincide con el sexo asignado al nacer. De acuerdo con las dos extenistas, la inclusión de deportistas trans e intersexuales difumina la sana competencia.

La WTA estableció en la más reciente publicación de su ‘Política de elegibilidad femenina’ (que se encuentra en su página oficial, en el apartado 3.1), que: “toda jugadora que desee competir en torneos de la WTA deberá firmar y presentar ante la WTA una copia del formulario adjunto como Anexo A a esta política (el Formulario de Reconocimiento y Acuerdo de Elegibilidad de la Jugadora), en el que reconoce y acepta cumplir íntegramente con esta política, y demostrar su elegibilidad para competir conforme a la misma mediante la prueba SRY y, cuando sea necesario (...)”.

Así, toda jugadora que desee jugar un torneo oficial de la WTA deberá firmar dicho consentimiento, y realizarse la prueba (una sola vez en su vida), y esperar los resultados en donde constate que es una mujer ante los ojos del examen y de los médicos que la realicen.

La regla, que entrará en vigor el martes, se hará realidad a través de diferentes maneras. Las jugadoras se someterán a un frotis bucal o un análisis de sangre, y solo podrán competir aquellas que no posean el gen SRY. Las que lo posean o hayan atravesado por la pubertad masculina serán excluidas de forma temporal, y serán sometidas a un escrutinio aún mayor que terminará por determinar si serán o no aceptadas en el circuito de nuevo —algo contra lo que parte de la comunidad científica ha intentado luchar por años—.

La Asociación Médica Mundial (WMA), por ejemplo, lanzó en 2019 un comunicado en el que expresaba su rechazo absoluto, instando a los médicos del mundo a negarse a realizar este tipo de testeo por, según ellos, lo humillantes y discriminatorios que son; además, alegando que estas pruebas no son concluyentes pues ignoran muchos factores biológicos y se fijan de forma semiobsesiva en otros: “estamos en contra de estas regulaciones porque constituyen una discriminación basada en variaciones genéticas perfectamente naturales... Estas pruebas de cribado universal fallan en reconocer que la biología humana no siempre se divide de forma limpia en un modelo binario absoluto”.

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El gen SRY (Sex-determining Region Y), región determinante del sexo en el cromosoma Y, es el interruptor genético responsable de activar el desarrollo masculino en los mamíferos, que causa una mayor densidad ósea y muscular en la pubertad. Lo que pretende la WTA es que si una jugadora posee este gen no sea elegible, al menos previo a un análisis de su caso, para jugar sus torneos, pero la (AMA) Asociación Médica Americana ha puesto esto en tela de juicio varias veces en el pasado, pues consideran que también existen casos de diferencias del desarrollo sexual o de intersexualidad en donde, por ejemplo, una deportista tenga Síndrome de Insensibilidad Completa a los Andrógenos; que posea cromosomas XY pero su cuerpo sea incapaz de procesar la testosterona.

Pese a la presión de una parte del colectivo médico y científico, ha habido deportes que insisten de forma tajante en esta norma —como el judo y el voleibol (este último sólo lo implementa en casos puntuales de duda o de denuncias)— y otros que lo han eliminado y lo han vuelto a considerar en los tiempos recientes (como el boxeo, que en mayo de 2025 estableció que se hará de nuevo).

Así mismo, otros se han mantenido alejados de la controversia y no han tomado acciones fuertes en lo relativo, como el fútbol, que respalda la autodeclaración y no somete a escrutinio severo a las jugadoras; o el baloncesto o el ciclismo, que se centra en la supresión hormonal de testosterona y en la identidad jurídica, aunque si excluye jugadoras trans que hayan atravesado la pubertad masculina..

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