Julio Arce noqueó en su regreso al UFC

El peleador de raíces colombianas derrotó vía nocaut técnico al estadounidense Andre Ewell en el UFC on ESPN: Sandhagen vs. Dillashaw.

En su regreso a el octágono del UFC, el peleador de raíces vallecaucanas derrotó por la vía del nocaut técnico al norteamericano Andre Ewell, durante la cartelera preliminar del ESPN: Sandhagen vs. Dillashaw.

La pelea terminó al minuto 3:45 del segundo round, cuando Arce conecto una izquierda cruzada que desencadenó una combinación de golpes y llevaron arbitro a detener el combate.

Arce acumula cuatro victorias y dos derrotas en la compañía. La presentación contra Ewell marcó su regreso al peso gallo (61.3 kg), una división en la que compitió antes de firmar con UFC. En total, son cinco las victorias que ha conseguido por nocaut.

Quirófano y covid

“Tuve que hacer una pausa porque me operaron de ambos codos. No podía estirar los brazos y cuando empecé la recuperación inició la pandemia. En ese tiempo me preparé e iba competir en febrero de 2021 pero estuve fuera por covid”, señaló Arce horas antes de su presentación ante Ewell.

Durante la entrevista post pelea, el nacido en Florida afirmó que busca un combate con un peleador en específico, sin embargo, le gustaría volver a competir en octubre o septiembre.

Julio Arce tiene 31 años, un récord de 21 peleas con 17 victorias y cuatro derrotas. Su debut en UFC fue en 2018, cuando derrotó (decisión unánime) a Dan Ige en el peso pluma (65 kg).