Julio Arce regresa al octágono de UFC

El peleador de raíces colombianas enfrentará al estadounidense Andre Ewell este sábado (a partir de las 6:00 p.m. por ESPN), en el UFC on ESPN: Sandhagen vs. Dillashaw.

Tras más de un año y medio fuera del octágono más famoso del mundo, el competidor de raíces vallecaucanas Julio Arce (20 peleas, 16 victorias y 4 derrotas) regresa el sábado 24 de julio para enfrentar al estadounidense Andre Ewel, durante la cartelera preliminar del UFC on ESPN: Sandhagen vs. Dillashaw.

Más sobre Julio Arce: “Voy a ser un peligro para todos”: Julio Arce, la promesa colombiana en la UFC.

Arce, quien llegó al UFC en 2018, después de una victoria por nocaut en el Dana White’s Contender Series 5, acumula cinco combates (tres victorias y dos derrotas) en la empresa. Su última presentación fue en noviembre de 2019 (UFC 244), cuando perdió por decisión dividida antes el canadiense Hakeem Dawodu.

“Tuve que hacer una pausa porque me operaron de ambos codos. No podía estirar los brazos y cuando empecé la recuperación inició la pandemia. En ese tiempo me preparé e iba competir en febrero de 2021 pero estuve fuera por covid”, señaló Arce horas antes de su presentación ante Ewell.

Más colombianos en UFC: En 2021 habrá cuatro colombianos dentro del octágono de UFC

Contrario a los comunes movimientos que experimentan los peleadores de MMA en sus carreras, la sexta aparición de Julio Arce dentro del UFC será en la categoría de los peso gallo (61.3 kg), una división “más ligera” que el peso pluma (66 kg), en donde ha competido durante los últimos años.

El cambio de categoría supone nuevos retos, entre los que se pueden encontrar una mayor “dinámica” de combate, así como un posible aumento en la exigencia cardiovascular. Arce no se confía. “Creo que el desarrollo de la pelea va a ser más rápido… sé que hay gente que golpea fuerte en todos los pesos”, agregó.

Lea también: Sabina Mazo, la primera colombiana en UFC.

Antes de lo que será su sexta participación en el UFC, el deportista, nacido en Miami y de sangre caleña, habló sobre la preparación y expectativas que hay en su regreso a la compañía que popularizó las artes marciales mixtas en occidente.

¿Cómo se preparó para esta nueva categoría?

En este cambio de categoría la preparación fue más intensa. Ha sido un entrenamiento largo, pues iba a pelear en febrero y fui baja por covid... antes de competir en UFC peleaba en peso gallo, luego subí a los pluma. Decidí volver a bajar porque los peso pluma son muy grandes y se veía la diferencia conmigo. Era muy pequeño para esa división.

Su estilo siempre ha priorizado el striking (boxeo y pateo) ¿la operación de sus codos cambiara el plan para de pelea?

Cambian algunas cosas para ser más efectivo y usar todas mis herramientas. Habrá una mejor combinación de lucha y jiu-jitsu.

¿Cómo será competir en peso gallo?

Creo que el desarrollo de la pelea va a ser más rápido... sé que hay gente que golpea fuerte en todos los pesos, por eso siempre debo estar enfocado, analizar y desarrollar mi plan de pelea.

¿Qué vendrá para Julio Arce en los próximos meses?

Terminaré con otra pelea ganada y voy a negociar mi nuevo contrato.

¿Planea visitar Colombia próximamente?

Espero visitar el país este año. Planeo visitar y encontrarme con familiares . También quiero organizar un seminario de MMA.