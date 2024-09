Karen Palomeque sumó su segunda medalla en los Juegos Paralímpicos de París 2024

🇭🇺Luca Ekler keeps her title in the women's long jump T38!👑



🥇Luca Ekler🇭🇺 5.56

🥈Nele Moos🇩🇪 5.13

🥉Karen Palomeque🇨🇴 4.99#ParaAthletics @HunParalympics @Paralympics @teamdpara @COLParalimpico pic.twitter.com/zqLSGgF0ZQ