Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Más Deportes
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Kid Pambelé sigue lúcido a sus 80 años: reviva la entrevista más reciente con El Espectador

El boxeador que le dio a Colombia su primer título mundial en el mundo del boxeo habló con El Espectador en diciembre de 2022.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
23 de diciembre de 2025 - 05:24 p. m.
Kid Pambelé, primer campeón mundial de boxeo colombiano
Kid Pambelé, primer campeón mundial de boxeo colombiano
Foto: El Espectador - José Vargas

Antonio Cervantes, más conocido como Kid Pambelé, hizo soñar a todo un país. En cada recto de derecha, cada gancho de izquierda o cada uppercut que ejecutaba, se veía a una nación ansiosa por triunfar en el ámbito deportivo.

Esa ansia de victoria se concretó la noche del 28 de octubre de 1972, en el Gimnasio Nuevo de Ciudad de Panamá, con la pelea por el título de los wélter ligeros de la Asociación Mundial de Boxeo contra Alfonso “Peppermint” Frazer.

Vínculos relacionados

Equipo de la Liga BetPlay fue sincero sobre su rendimiento en 2025: “fracaso deportivo”
¿Quién fue el mejor colombiano en el ranking de la Unión Ciclística Internacional en 2025?
Polémica en el fútbol colombiano: la Dimayor puso en duda títulos de Santa Fe y Millonarios

Transcurría el décimo asalto. Pambelé dominaba, como lo había...

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

Temas recomendados:

Kid Pambelé

Historia Pambelé

80 año de Kid Pambelé

Pelea de Pambelé

Entrevista a Kid Pambelé

Pambelé

Quién fue Kid Pambelé

Historia Kid Pambelé

Entrevista kid pambelé

80 años de nacimiento de Kid Pambelé

PremiumEE

 

Danny(k65wp)Hace 44 minutos
Ese andaba de vicioso en uno motele,, metiendo vicio,, tu sabe,, ( aguanta el negrito,, 😝 )
William Velasco velez(16260)Hace 1 hora
Gran deportista, todo parece indicar que sus problemas con el favor de Dios se han superado.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.