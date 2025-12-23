Kid Pambelé sigue lúcido a sus 80 años: reviva la entrevista más reciente con El Espectador

Kid Pambelé, primer campeón mundial de boxeo colombiano
Foto: El Espectador - José Vargas
Antonio Cervantes, más conocido como Kid Pambelé, hizo soñar a todo un país. En cada recto de derecha, cada gancho de izquierda o cada uppercut que ejecutaba, se veía a una nación ansiosa por triunfar en el ámbito deportivo.
Esa ansia de victoria se concretó la noche del 28 de octubre de 1972, en el Gimnasio Nuevo de Ciudad de Panamá, con la pelea por el título de los wélter ligeros de la Asociación Mundial de Boxeo contra Alfonso “Peppermint” Frazer.
Transcurría el décimo asalto. Pambelé dominaba, como lo había...
Por Diego Alejandro Daza Gómez
Por Diego Alejandro Daza Gómez
Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana.