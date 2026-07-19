Kimi Antonelli volvió a brillar en la Fórmula 1 y conquistó el Gran Premio de Bélgica

El piloto italiano Andrea Kimi Antonelli en lo más alto del podio del Gran Premio de Bélgica. Foto: EFE - OLIVIER MATTHYS

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Andrea Kimi Antonelli volvió a celebrar una victoria en la Fórmula 1. El piloto italiano de Mercedes se impuso este domingo en el Gran Premio de Bélgica, disputado en el legendario circuito de Spa-Francorchamps, donde hizo sonar una vez más el himno de su país desde lo más alto del podio.

El joven de 19 años estuvo acompañado en el cuadro de honor por el monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, y el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull. Antonelli cruzó la meta con 1,952 segundos de ventaja sobre Leclerc, mientras que Verstappen terminó a 11,586 segundos del vencedor.

Con este nuevo triunfo, Antonelli fortaleció su liderato en el Campeonato Mundial de Pilotos. El italiano llegó a 45 puntos de ventaja sobre Lewis Hamilton, quien finalizó cuarto en Bélgica, mientras que George Russell cayó al tercer puesto de la clasificación y ahora se encuentra a 50 unidades de su compañero en Mercedes.

El éxito en Spa-Francorchamps representó la sexta victoria de la temporada para Antonelli. El italiano también había celebrado anteriormente en los Grandes Premios de China, Japón, Miami, Canadá y Mónaco, una campaña que lo tiene como el principal candidato a conquistar su primer campeonato mundial de Fórmula 1.

De todos modos, la jornada tuvo un sabor agridulce para Mercedes. Mientras festejaba el triunfo de Antonelli, la escudería alemana lamentó el abandono del británico George Russell, quien se tocó con Lewis Hamilton en la curva Combes durante la primera vuelta, terminó atrapado en la grava y no pudo continuar en competencia.

La temporada continuará el próximo fin de semana con el Gran Premio de Hungría, que se disputará en el Hungaroring, ubicado en Mogyoród, a las afueras de la ciudad de Budapest. La carrera está programada para el domingo 26 de julio, antes del tradicional receso de verano de la Fórmula 1.

Más temprano, el circuito de Spa-Francorchamps también acogió la carrera principal de la Fórmula 2. Allí, el irlandés Alex Dunne se quedó con la victoria, mientras que el colombiano Sebastián Montoya finalizó en la undécima posición, resultado que lo dejó sin posibilidades de sumar puntos en la clasificación del campeonato.

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