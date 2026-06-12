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Knicks vs. Spurs: fecha, hora y dónde ver el juego 5 de las finales de la NBA en Colombia

Este sábado 13 de junio, la NBA podría coronar a su nuevo campeón.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
12 de junio de 2026 - 12:58 p. m.
Karl-Anthony Towns, jugador de Nueva York.
Karl-Anthony Towns, jugador de Nueva York.
Foto: EFE - Ángel Colmenares
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Las Finales de la NBA 2026 podrían llegar a su desenlace este sábado 13 de junio, cuando los New York Knicks visiten a los San Antonio Spurs en el Juego 5 de la serie. El conjunto neoyorquino llega con ventaja de 3-1 y está a una sola victoria de conquistar su primer campeonato desde 1973.

El quinto encuentro se disputará en el Frost Bank Center de San Antonio, Texas, escenario donde los Spurs intentarán recuperarse después de sufrir una histórica derrota en el Juego 4. El equipo texano dejó escapar una ventaja de 29 puntos y terminó cayendo 107-106, resultado que dejó a los Knicks a las puertas del título.

Para los aficionados en Colombia, el compromiso comenzará a las 7:30 p. m. (hora de Colombia). Los Knicks buscan poner fin a una sequía de más de cinco décadas sin títulos y coronar una temporada histórica liderada por Jalen Brunson. Del otro lado, la joven figura de San Antonio, Victor Wembanyama, intentará comandar una remontada que solo una franquicia ha conseguido en la historia de las Finales tras estar abajo 3-1.

Así fue el juego 4 de las finales de la NBA

En el Madison Square Garden, el equipo neoyorquino se impuso 107-106 luego de revertir una desventaja de 29 puntos, la mayor remontada registrada en la historia de unas Finales. La canasta decisiva llegó en los últimos instantes gracias a OG Anunoby, quien apareció bajo el aro para darle la victoria a los locales.

Durante gran parte de la noche, todo parecía encaminado para un triunfo de San Antonio. Los Spurs dominaron la primera mitad y llegaron a ponerse arriba 81-52, estableciendo además un récord para un equipo visitante en unas Finales al anotar 76 puntos antes del descanso.

Victor Wembanyama lideró a los texanos con 24 puntos, 13 rebotes y tres tapones, pero la historia cambió por completo después del entretiempo, cuando Nueva York elevó su intensidad defensiva y firmó un contundente parcial de 58-30 en la segunda mitad.

Jalen Brunson volvió a ser la gran figura ofensiva de los Knicks con 36 puntos, cinco rebotes y siete asistencias, mientras que Anunoby aportó 33 unidades y selló una noche inolvidable con la canasta del triunfo. El Madison Square Garden explotó de emoción tras la remontada, que dejó a Nueva York con ventaja de 3-1 en la serie y a un solo triunfo de conquistar su primer campeonato de la NBA desde 1973.

Fecha, hora y dónde ver el juego 5 de las finales de la NBA

  • Fecha: Sábado 13 de junio de 2026
  • Hora: 7:30 p. m. (hora de Colombia)
  • Estadio: Frost Bank Center, San Antonio, Estados Unidos
  • Serie: Knicks lideran 3-1
  • Dónde ver: Amazon Prime Video

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Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

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