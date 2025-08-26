No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
La apuesta de Cadillac en la Fórmula 1 con Valtteri Bottas y “Checo” Pérez

La entrada de la undécima escudería consolida la expansión estadounidense en un campeonato que ahora tendrá que redistribuir sus premios y derechos televisivos.

Daniel Bello
26 de agosto de 2025 - 07:01 p. m.
El finlandés Valteri Bottas y el mexicano Sergio "Checo" Pérez, nuevos pilotos de Cadillac.
El finlandés Valteri Bottas y el mexicano Sergio "Checo" Pérez, nuevos pilotos de Cadillac.
Foto: Cadillac

La Fórmula 1 abrirá un nuevo capítulo en 2026 con la irrupción de Cadillac en la parrilla. La histórica marca de lujo de General Motors, en sociedad con Andretti Global, entrará en un escenario donde cada escudería es un peso pesado y cada detalle se mide con lupa.

Se trata de un paso estratégico no solo para el automovilismo, sino para el posicionamiento global de la industria automotriz estadounidense, que quiere expandirse más allá de sus competencias locales y dejar huella en la máxima categoría del motor.

Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

