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La cabeza y el cuerpo, siempre en el mismo circuito

Sebastián ‘Tatán’ Garzón corre en la USF 2000, categoría juvenil previa a la Indycar, pero desde ya piensa en la Fórmula Uno y por eso no solo prepara sus músculos para ese momento, sino también su mente y sus emociones.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
29 de julio de 2026 - 12:00 p. m.
Sebastián ‘Tatan’ Garzón actualmente lidera el campeonato de la USF 2000 con casi puntos de ventaja sobre el segundo clasificado.
Sebastián ‘Tatan’ Garzón actualmente lidera el campeonato de la USF 2000 con casi puntos de ventaja sobre el segundo clasificado.
Foto: Speed Racing

Medardo Garzón recuerda con mucha claridad la primera vez que vio a su hijo ‘Tatan’ al volante de un kart. Un amigo suyo los invitó a una pista en Rivera, un municipio de Huila muy cercano a Neiva, famoso por sus aguas termales. Tenía apenas cuatro años y como era tan pequeño, lo montaron con la condición de hacerlo con un limitador de velocidad. Luego de un par de giros, el niño se bajó del monoplaza y les dijo a sus papás que ya no quería correr más. En ese momento, su padre pensó que sería la primera y última experiencia de Sebastián a...

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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