La cabeza y el cuerpo, siempre en el mismo circuito

Sebastián ‘Tatan’ Garzón actualmente lidera el campeonato de la USF 2000 con casi puntos de ventaja sobre el segundo clasificado. Foto: Speed Racing

Medardo Garzón recuerda con mucha claridad la primera vez que vio a su hijo ‘Tatan’ al volante de un kart. Un amigo suyo los invitó a una pista en Rivera, un municipio de Huila muy cercano a Neiva, famoso por sus aguas termales. Tenía apenas cuatro años y como era tan pequeño, lo montaron con la condición de hacerlo con un limitador de velocidad. Luego de un par de giros, el niño se bajó del monoplaza y les dijo a sus papás que ya no quería correr más. En ese momento, su padre pensó que sería la primera y última experiencia de Sebastián a...