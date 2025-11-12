La defensa contra Wembanyama y el brillo de los Lakers sin LeBron: así va la NBA

Entre defensas que se doblan para frenar a Victor Wembanyama, los Lakers que resisten sin LeBron James y equipos como Detroit o Houston que sorprenden en ambos extremos, las primeras semanas de la NBA no decepcionan. Foto: San Antonio Spurs

Las primeras semanas de una temporada NBA siempre dejan la misma sensación: que todo puede pasar y que nada está del todo dicho. En un torneo de 82 partidos, los arranques engañan, los números fluctúan y la tabla se mueve al ritmo de la euforia o la frustración.

Aun así, estas primeras jornadas ya han entregado espectáculo del bueno: prórrogas, canastas sobre la bocina, defensas desbordadas intentando descifrar a Victor Wembanyama, Houston apostando por uno de los quintetos más altos en la historia de la liga y los Lakers, que sin LeBron...