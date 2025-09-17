No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Deportes
Más Deportes
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La del patinaje de carreras, una historia de éxito que merece ser contada

Colombia, la primera potencia mundial en esa disciplina, sigue aspirando a que algún día se incluya en el programa de los Juegos Olímpicos.

Luis Guillermo Ordoñez
Luis Guillermo Ordoñez
17 de septiembre de 2025 - 03:00 p. m.
Fabriana Arias (Izq.) y Gabriela Rueda, dos de las patinadoras colombianas más importantes de los últimos años.
Fabriana Arias (Izq.) y Gabriela Rueda, dos de las patinadoras colombianas más importantes de los últimos años.
Foto: COC

El único deporte en el que Colombia es la primera potencia mundial es el patinaje de carreras. De eso no cabe duda. Aunque esa disciplina llegó al país por allá a mediados del siglo pasado, el costo de los implementos y la complejidad para conseguirlos impidieron que se popularizara.

Fue hasta finales de los años 80 y comienzos de los 90 que los primeros éxitos internacionales de nuestros deportistas desataron la fiebre por el patinaje en el país. Mientras Guillermo León Botero, Luz Mery Tristán y Claudia Ruiz se subían a los podios en los...

Luis Guillermo Ordoñez

Por Luis Guillermo Ordoñez

@MemordonezLordonez@elespectador.com

Temas recomendados:

Patinaje de carreras

Patinaje de velocidad

Patinaje colombiano

Historia del patinaje

Chechi Baena

Jercy Puello

Elías del Valle

Andrés Felipe Muñoz

Luz Karime Garzón

PremiumEE

Gabriela Rueda

Juan Jacobo Mantilla

PremiumSuscriptor

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar