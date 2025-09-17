La del patinaje de carreras, una historia de éxito que merece ser contada

Fabriana Arias (Izq.) y Gabriela Rueda, dos de las patinadoras colombianas más importantes de los últimos años. Foto: COC

El único deporte en el que Colombia es la primera potencia mundial es el patinaje de carreras. De eso no cabe duda. Aunque esa disciplina llegó al país por allá a mediados del siglo pasado, el costo de los implementos y la complejidad para conseguirlos impidieron que se popularizara.

Fue hasta finales de los años 80 y comienzos de los 90 que los primeros éxitos internacionales de nuestros deportistas desataron la fiebre por el patinaje en el país. Mientras Guillermo León Botero, Luz Mery Tristán y Claudia Ruiz se subían a los podios en los...