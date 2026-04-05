La dimensión de la gesta de María José Marín y su histórico título en Augusta

María José Marín levanta su título en Augusta. Foto: EFE - ERIK S. LESSER

Ese sábado bendito, con el trofeo del Augusta National Women’s Amateur en sus manos, María José Marín recordó una vieja promesa. Ya la había mencionado en 2023, cuando pisó por primera vez ese campo en el que ahora hizo historia, y contó que a los nueve años se juró que algún día competiría en esos jardines.

Para entonces apenas llevaba seis años cogiéndole el tiro al golf: aprendiendo la técnica, afinando el golpe y entendiendo el juego. Seguía los pasos de su papá, José Marín, quien la llevó de México a Cali cuando apenas tenía tres años....