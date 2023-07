La doble vida de los campeones mundiales de rugby subacuático

Estas son las selecciones colombianas de rugby subacuático, campeonas del mundo. Foto: Fedecas

“Después del Mundial yo ya me podría retirar, pero no pienso salirme de las piscinas y vamos a ver quién me saca de ahí”, bromea Liliana Díaz, capitana de la selección colombiana femenina de rugby subacuático. La paisa de 42 años alcanzó la gloria el pasado 17 de julio, cuando logró saldar una cuenta que tenía pendiente y junto al equipo nacional se adjudicó el título mundial de esa especialidad en Montreal (Canadá).