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La dura lección en Francia: balance de Colombia en el clasificatorio femenino de baloncesto

Colombia no logró competir por los cupos al Mundial en un grupo con potencias como Francia, Nigeria y Alemania, pero el torneo dejó lecciones claras sobre el presente y los retos del baloncesto femenino.

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Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
16 de marzo de 2026 - 06:00 p. m.
Colombia no logró competir por los cupos al Mundial en un grupo con potencias como Francia, Nigeria y Alemania, pero el torneo dejó lecciones claras sobre el presente y los retos del baloncesto femenino.
Colombia no logró competir por los cupos al Mundial en un grupo con potencias como Francia, Nigeria y Alemania, pero el torneo dejó lecciones claras sobre el presente y los retos del baloncesto femenino.
Foto: DPB Colombia

La participación de la selección de Colombia femenina de baloncesto en el preclasificatorio al Mundial, que se disputa en Francia, deja un balance agridulce que se condimenta con la mezcla de orgullo y realidad.

El equipo logró llegar a una instancia internacional de alto nivel y ese roce internacional siempre será positivo, más para Colombia, que no acostumbra a estos escenarios. Sin embargo, los resultados evidencian la enorme distancia que todavía existe entre el baloncesto colombiano y las potencias del mundo.

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Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

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