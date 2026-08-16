La fórmula para hacer un Gran Premio en Colombia

De concretarse algún día, el Gran Premio del Caribe sería el cuarto de la historia en Latinoamérica, junto al Gran Premio de Brasil, el Gran Premio de México, ambos vigentes en el calendario actual, y el Gran Premio de Argentina, que no se corre desde 1998. Foto: El Espectador

Un monoplaza de Fórmula 1, con sus 1.000 caballos de potencia (CV), sale de una curva cerrada después de desacelerar en apenas dos segundos. Luego, vuelve a acelerar a fondo y sin temor para afrontar los casi 900 metros que componen la recta principal del circuito. Justo a un costado de las barreras de protección, hechas con kilómetros de guardarraíl, se avizora la corriente del río Magdalena mientras los invitados en el Paddock y las zonas VIP disfrutan de un cóctel o un jugo de corozo bajo la brisa cálida y gratificante que solo el Caribe...