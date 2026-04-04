Publicidad

Home

Deportes
Más Deportes

La golfista colombiana María José Marín conquistó Augusta National Women’s y hace historia

La deportista de 19 años es la primera latinoamericana en levantar este título en la categoría amateur.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
04 de abril de 2026 - 08:03 p. m.
María José Marín, golfista colombiana.
María José Marín, golfista colombiana.
Foto: Fede
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

María José Marín hace historia en el deporte colombiano. La golfista se consagró campeona del Augusta National Women’s Amateur tras una gran actuación en el mítico Augusta National Golf Club, convirtiéndose en la primera latinoamericana en lograr este título.

La colombiana firmó una ronda final de 68 golpes (-4) y cerró el torneo con un impresionante -15 en el acumulado. Además, su tarjeta mostró seis birdies en los hoyos 2, 5, 7, 9, 13 y 16, y apenas dos bogeys, en una jornada que quedará enmarcada en su carrera.

Este triunfo posiciona a la colombiana en la élite del golf amateur. Marín superó lo hecho por la mexicana María Fassi, subcampeona en 2019, con quien además comparte su paso por la University of Arkansas.

La colombiana llegó al torneo como campeona del Women’s Amateur Latin America 2025, torneo disputado en el PGA Riviera Maya, resultado que ya le había asegurado presencia en tres de los cinco majors del circuito femenino: The Chevron Championship, el AIG Women’s Open y The Amundi Evian Championship.

Ahora, con esta victoria, suma también su clasificación al U.S. Women’s Open, alcanzando cuatro de los cinco grandes, un logro importante para la carrera profesional de Marín.

Además, la colombiana viene de ganar la NCAA Division I Championship y actualmente ocupa el séptimo lugar en el World Amateur Golf Ranking, confirmando que no es una promesa, sino una realidad del golf mundial.

Sobre este triunfo, la Federación Colombiana de Golf se pronunció y enfatizó el valioso proceso que ha llevado con la golfista de 19 años: “Este resultado también destaca el trabajo formativo de la Federación Colombiana de Golf. María José Marín es producto de la División Júnior (DJCG), un programa que continúa demostrando su eficacia en el desarrollo y proyección de jugadores hacia la élite internacional”.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

Augusta National Women’s

Augusta National Women’s hoy

Augusta National Women’s noticias hoy

noticias Augusta National Women’s

hoy Augusta National Women’s

María José Marín Augusta National Women’s

María José Marín Augusta National Women’s hoy

María José Marín golf

golf Augusta National Women’s

golf Augusta National Women’s hoy

golfista María José Marín

golfista colombiana María José Marín

Augusta National Women’s María José Marín

golfista María José Marín quien es

 

JOSE NICOLAS DIEZ DIEZ(21911)04 de abril de 2026 - 10:08 p. m.
Regular e incompleto copy-paste del comunicado de prensa de la Fedegolf. Nada de análisis ni reacciones a este importante logro de la Gran María José
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.