La golfista colombiana María José Marín conquistó Augusta National Women’s y hace historia

María José Marín, golfista colombiana. Foto: Fede

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María José Marín hace historia en el deporte colombiano. La golfista se consagró campeona del Augusta National Women’s Amateur tras una gran actuación en el mítico Augusta National Golf Club, convirtiéndose en la primera latinoamericana en lograr este título.

La colombiana firmó una ronda final de 68 golpes (-4) y cerró el torneo con un impresionante -15 en el acumulado. Además, su tarjeta mostró seis birdies en los hoyos 2, 5, 7, 9, 13 y 16, y apenas dos bogeys, en una jornada que quedará enmarcada en su carrera.

Este triunfo posiciona a la colombiana en la élite del golf amateur. Marín superó lo hecho por la mexicana María Fassi, subcampeona en 2019, con quien además comparte su paso por la University of Arkansas.

La colombiana llegó al torneo como campeona del Women’s Amateur Latin America 2025, torneo disputado en el PGA Riviera Maya, resultado que ya le había asegurado presencia en tres de los cinco majors del circuito femenino: The Chevron Championship, el AIG Women’s Open y The Amundi Evian Championship.

Ahora, con esta victoria, suma también su clasificación al U.S. Women’s Open, alcanzando cuatro de los cinco grandes, un logro importante para la carrera profesional de Marín.

Además, la colombiana viene de ganar la NCAA Division I Championship y actualmente ocupa el séptimo lugar en el World Amateur Golf Ranking, confirmando que no es una promesa, sino una realidad del golf mundial.

Sobre este triunfo, la Federación Colombiana de Golf se pronunció y enfatizó el valioso proceso que ha llevado con la golfista de 19 años: “Este resultado también destaca el trabajo formativo de la Federación Colombiana de Golf. María José Marín es producto de la División Júnior (DJCG), un programa que continúa demostrando su eficacia en el desarrollo y proyección de jugadores hacia la élite internacional”.

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