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¿De dónde salió Andrea Kimi Antonelli? La historia del niño que maravilla en la Fórmula 1

El joven piloto italiano de Mercedes se trepó a la cima del campeonato de pilotos tras registrar dos triunfos y un segundo lugar en las tres primeras carreras de la temporada.

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Daniel Bello
Daniel Bello
30 de marzo de 2026 - 07:00 p. m.
Andrea Kimi Antonelli celebra junto a sus compañeros de Mercedes su victoria en Suzuka.
Andrea Kimi Antonelli celebra junto a sus compañeros de Mercedes su victoria en Suzuka.
Foto: EFE - FRANCK ROBICHON

Andrea Kimi Antonelli llegó a la Fórmula 1 el año pasado como una promesa, un diamante que Mercedes pulía con paciencia. Hoy la etiqueta que acompaña al italiano es la de una realidad, pues no solo compite en la Gran Carpa, sino que aparece en lo más alto del campeonato de pilotos. Sí, apenas van tres válidas, pero lo cierto es que el proyecto más vigilado de la última década empieza a convertirse en realidad.

Lo normal en la ruta hacia la élite del automovilismo es ir escalón por escalón. Mientras la mayoría hace carrera por la Fórmula 3,...

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

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