¿De dónde salió Andrea Kimi Antonelli? La historia del niño que maravilla en la Fórmula 1

Andrea Kimi Antonelli celebra junto a sus compañeros de Mercedes su victoria en Suzuka. Foto: EFE - FRANCK ROBICHON

Andrea Kimi Antonelli llegó a la Fórmula 1 el año pasado como una promesa, un diamante que Mercedes pulía con paciencia. Hoy la etiqueta que acompaña al italiano es la de una realidad, pues no solo compite en la Gran Carpa, sino que aparece en lo más alto del campeonato de pilotos. Sí, apenas van tres válidas, pero lo cierto es que el proyecto más vigilado de la última década empieza a convertirse en realidad.

Lo normal en la ruta hacia la élite del automovilismo es ir escalón por escalón. Mientras la mayoría hace carrera por la Fórmula 3,...