La historia de Colombia en los Juegos Mundiales: un nuevo sueño en Chengdú

Fabriana Arias y Gabriela Rueda, dos de las patinadoras más laureadas de Colombia. Foto: COC

Ya empezaron los Juegos Mundiales, el escenario en el que las disciplinas que no hacen parte del programa olímpico encuentran su propio espacio global. Organizados cada cuatro años por la Asociación Internacional de Juegos Mundiales (IWGA), reúnen a miles de atletas de todo el mundo que compiten en deportes tan diversos como el patinaje, el racquetball, el jiu-jitsu o la natación con aletas. Colombia, que debutó en 1981 en Santa Clara con apenas tres atletas, se ha convertido en una de las potencias de este evento, hasta el punto de liderar...