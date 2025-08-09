No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
La historia de Colombia en los Juegos Mundiales: un nuevo sueño en Chengdú

Colombia con casi 50 deportistas espera igualar las medallas de los pasados Juegos Mundiales, que fueron en Birmingham, Estados Unidos.

Redacción Deportes
09 de agosto de 2025 - 12:36 a. m.
Fabriana Arias y Gabriela Rueda, dos de las patinadoras más laureadas de Colombia.
Foto: COC

Ya empezaron los Juegos Mundiales, el escenario en el que las disciplinas que no hacen parte del programa olímpico encuentran su propio espacio global. Organizados cada cuatro años por la Asociación Internacional de Juegos Mundiales (IWGA), reúnen a miles de atletas de todo el mundo que compiten en deportes tan diversos como el patinaje, el racquetball, el jiu-jitsu o la natación con aletas. Colombia, que debutó en 1981 en Santa Clara con apenas tres atletas, se ha convertido en una de las potencias de este evento, hasta el punto de liderar...

Por Redacción Deportes

