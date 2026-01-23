Logo El Espectador
La historia de los mejores deportistas colombianos se sigue escribiendo con letras doradas

Jeison López confirmó que fue el mejor deportista de 2025 en Colombia, tras lograr un nuevo reconocimiento en los Premios Altius.

Fernando Camilo Garzón
23 de enero de 2026 - 11:00 p. m.
Yeison López, atleta olímpico del año para los Premios Altius.
Foto: Cortesía: Ministerio del Deporte

El reconocimiento de Jeison López como Atleta del Año en deportes olímpicos en los Premios Altius 2025, organizados por el Comité Olímpico Colombiano, no fue un hecho aislado, sino la confirmación de un ciclo deportivo excepcional. Dos meses después de haber sido elegido Deportista del Año por El Espectador y Movistar, el pesista volvió a ocupar el centro de la escena en la gala que exalta lo mejor del deporte nacional, consolidándose como el gran referente del alto rendimiento colombiano en la actualidad.

López, campeón...

