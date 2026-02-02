Logo El Espectador
La inagotable leyenda de Novak Djokovic en el tenis

La final masculina del Australian Open 2026 dejó dos análisis. El del campeón y su precocidad para ganar títulos y el del icono serbio que cada vez se hace más inmortal.

Daniel Montoya Ardila
02 de febrero de 2026 - 06:00 p. m.
Novak Djokovic durante la final masculina individual del Abierto de Australia contra Carlos Alcaraz este domingo 1° de febrero de 2026 en el Melbourne Park.
Foto: EFE - JOEL CARRETT

Novak Djokovic no necesita ganar 25 Grand Slam para ser una leyenda viviente del tenis. El serbio se presentó a los Juegos Olímpicos de París 2024 con 37 años y una “obsesión olímpica” que se le había resistido toda su carrera. Había intentado ganar el oro individual durante sus mejores años, pero ni así pudo romper la maldición.

Sin embargo, la tierra batida de Roland Garros fue testigo de una imposición de jerarquía, experiencia y el peso de la historia. Carlos Alcaraz, su rival, de apenas 20 años tenía la fuerza, la juventud y la intensidad...

Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

