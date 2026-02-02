La inagotable leyenda de Novak Djokovic en el tenis

Novak Djokovic durante la final masculina individual del Abierto de Australia contra Carlos Alcaraz este domingo 1° de febrero de 2026 en el Melbourne Park. Foto: EFE - JOEL CARRETT

Novak Djokovic no necesita ganar 25 Grand Slam para ser una leyenda viviente del tenis. El serbio se presentó a los Juegos Olímpicos de París 2024 con 37 años y una “obsesión olímpica” que se le había resistido toda su carrera. Había intentado ganar el oro individual durante sus mejores años, pero ni así pudo romper la maldición.

Sin embargo, la tierra batida de Roland Garros fue testigo de una imposición de jerarquía, experiencia y el peso de la historia. Carlos Alcaraz, su rival, de apenas 20 años tenía la fuerza, la juventud y la intensidad...