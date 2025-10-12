Logo El Espectador
La increíble historia del hombre que sobrevoló el Mont Blanc en paracaídas: “Nací en el cielo”

El paracaidista Nicolás Rubio se convirtió en el primer colombiano que sobrevoló este mítico pico. Su próximo reto es la Sierra Nevada de Santa Marta.

Andrés Osorio Guillott
13 de octubre de 2025 - 02:23 a. m.
Nicolás Rubio, en su sobrevuelo al Mont Blanc.
Foto: Cortesía Nicolas Rubio

“Yo nací en el cielo. Con menos de un mes, mi papá ya me montaba en un ultraliviano con cabina abierta. Eran unos papás Irresponsables [ríe], pero aventureros. Hoy se los agradezco. Volar es parte de mi vida desde que nací. Empecé en el paracaidismo con pasión absoluta, y hoy es también mi trabajo. Eso transforma la relación: a veces no me provoca saltar, pero es mi deber. Por eso busco proyectos que me saquen de la zona de confort y me devuelvan esa emoción. Para mí, volar es estar en el momento presente. No encuentro nada más que me conecte...

Andrés Osorio Guillott

Por Andrés Osorio Guillott

@A_Osorio1612aosorio@elespectador.com

