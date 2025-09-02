No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
¡La industria crece! Estos serán los nuevos inquilinos de la MLB

Llegarán dos nuevos equipos a las Grandes Ligas: el mapa competitivo cambiará y llegan más peloteros a la Gran Carpa.

Antonio Andraus Burgos
02 de septiembre de 2025 - 08:05 p. m.
La MLB, la liga de béisbol más grande del mundo.
Foto: EFE - ERIK S. LESSER

La industria del béisbol está en camino de expandirse para que de 30 novenas lleguemos, más temprano que tarde, a las 32, para conformar dos circuitos de 16 clubes en cada uno, y cuatro grupos con cuatro equipos cada uno, para un cambio total del mapa en las Grandes Ligas.

Se venía diciendo desde hacia bastante tiempo que la expansión tendría que darse. Y cuando se decidió que se levantara el velo de los juegos interligas y se pusiera en funcionamiento un calendario con los 2.430 partidos de todos contra todos, desde este 2025, se anticipaba...

Por Antonio Andraus Burgos

