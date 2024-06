La judoca Luz Adiela Álvarez pide ayuda a Petro tras amenazas de muerte

Luz Adiela Álvarez ha recibido amenazas de muerte en Jamundí, Valle del Cauca. Foto: @FelipRamirez_

La judoca Luz Adiela Álvarez hizo público a través de sus las redes sociales que ha sido víctima de amenazas a su vida. En la noche del lunes 3 de junio, en una publicación de su cuenta de Instagram, relata que sus padres ha recibido llamadas telefónicas que le solicitan que se despide de su hija, ya que tienen la intención de asesinarla. En el comunicado solicitó al Presidente Gustavo Petro que “no la deje morir” puesto que tiene miedo sobre su situación.

“Nunca me imaginé vivir un día como hoy, y ojalá nadie tuviera que vivirlo. Hoy mi papá recibió una amenaza de muerte muy seria contra mi vida. Le pidieron que se despidieran de mí porque me matarían. Me llena de tristeza que en este momento este en peligro mi familia y yo no soy una persona de relaciones dudosas, no tengo enemigos, solo he dedicado mi vida al deporte para darle felicidad a mi gente. Es injusto que los violentos quieran amedrentar a quienes día a día nos levantamos con la ilusión de darle alegría, triunfos y progreso al país”, se lee en la publicación.

“Le pido a la alcaldesa Paola Andrea Castillo Gutiérrez, a la Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro y al Presidente Gustavo Petro, que no me dejen sola. En Jamundí primero llega la amenaza y luego los titulares de lamento, no quiero ser una víctima más de esta absurda guerra. Nadie debería serlo”, agrega Álvarez.

El exalcalde de ese municipio, Andrés Felipe Ramírez, se unió an esta petición y afirmó que la seguridad “se ha deteriorado a niveles preocupantes”.

“Hoy fue una amenaza a nuestra gloria del deporte, la judoca Luz Adiela Álvarez. Alcaldesa, organismos de inteligencia, fuerza pública y ministro de defensa, les pido la protejan. Su vida corre peligro”, escribió en su cuenta de X.

La seguridad en Jamundí se ha deteriorado a niveles preocupantes, hoy fue una amenaza a nuestra gloria del deporte, la judoca Luz Adiela Álvarez.



— Andrés Felipe Ramírez (@FelipRamirez_) June 4, 2024

Luz Adiela Álvarez hizo parte de la delegación colombiana en los Jurgos Olímpicos de Tokio 2020. Además, la vallecaucana cuenta con seis medallas de oro en los Juegos Bolivarianos y dos en los Juegos Sudamericanos.

