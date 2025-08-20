La NFL inició una nueva era con el uso de inteligencia artificial en sus equipos

La liga de fútbol americano anunció la implementación de herramientas de IA que permitirán optimizar decisiones tácticas, elevar el rendimiento de los jugadores y reforzar la seguridad en el campo de juego. Foto: EFE - ERIK S. LESSER

La National Football League (NFL) anunció este miércoles una alianza con Microsoft Corp. para implementar soluciones de Inteligencia Artificial (IA) con el fin de fortalecer el reclutamiento, optimizar la selección de jugadas y potenciar el rendimiento de los jugadores en los 32 equipos de la liga.

“Estamos entrando en una nueva era de innovación en la NFL gracias a nuestra colaboración con Microsoft para aplicar la IA en áreas clave. Estas tecnologías ofrecen enormes oportunidades para mejorar la experiencia en el día del partido y brindar un producto más atractivo a nuestros aficionados”, afirmó Gary Brantley, director de información de la NFL.

De acuerdo con la liga, la IA y sus plataformas en la nube permitirán a los entrenadores analizar y medir en tiempo real el rendimiento de los jugadores, lo que facilitará la toma de decisiones más precisas, eficientes y personalizadas.

“Tomar decisiones acertadas y ubicar a los jugadores en las mejores posiciones del campo es responsabilidad del entrenador. La IA aumentará nuestra eficiencia y precisión al traducir datos complejos en información clara, que puede transmitirse rápidamente a los jugadores para ayudarles a alcanzar su máximo potencial”, señaló Sean McVay, entrenador de Los Angeles Rams.

McVay se refirió al Sistema de Visualización de Bandas de la NFL, que ahora cuenta con más de 2.500 computadoras para dar a los 32 clubes un seguimiento detallado de sus aproximadamente 1.800 jugadores. Este sistema permite filtrar jugadas por criterios como distancia a recorrer, acciones de anotación y penalizaciones, lo que acelera el análisis de formaciones, la lectura de coberturas y la toma de decisiones estratégicas basadas en datos.

Además, la IA podrá emplearse para registrar incidentes clave en los partidos, como retrasos por mal clima o fallas técnicas que impacten en la operación de los juegos, con el propósito de mejorar la toma de decisiones en el futuro.

La Asociación de Jugadores de la NFL también tendrá acceso a estas soluciones como parte de sus procesos de revisión en video, destinados a reforzar la seguridad y protección de los atletas.

“La alianza entre la NFL y Microsoft para incorporar la IA al juego nos llena de orgullo. Extender esta colaboración no es solo una historia de fútbol americano, es un plan de transformación”, destacó Bryson Gordon, vicepresidente de marketing global de Microsoft.

