La patineta le salvó la vida a Jhancarlos González

La cantidad de patinetas que se le han roto a Jhancarlos González ya es incalculable. Aunque es normal que a los patinadores les pase esto, pues sus piruetas y saltos contra barandas, escaleras o contra el mismo piso hacen inevitable su desgaste y maltrato, el número de tablas que se partieron en dos no solo se debe a las causas naturales, sino que, durante sus primeros años como aficionado a este deporte, le tocó montar las de peor calidad. Él lo cuenta con orgullo. No le da vergüenza aceptar que su mamá no tenía la plata para comprarle una tabla que no se rompiera a los pocos saltos y que, por mucho tiempo, solo podía montar cuando alguien más le regalaba una.