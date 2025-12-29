La polémica detrás de la ‘Batalla de los Sexos 2.0’ entre Kyrgios y Sabalenka

Nick Kyrgios y Aryna Sabalenka en la previa del partido entre ambos celebrado en Dubái. Foto: EFE - Amr Alfiky / POOL

El tenista australiano Nick Kyrgios derrotó este fin de semana a la bielorrusa Aryna Sabalenka en sets corridos (doble 6-3) en la versión más reciente de la Battle of the Sexes, un partido de exhibición celebrado en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

Kyrgios, quien ha lidiado con lesiones y un bajo ritmo competitivo este año, superó a la número uno del mundo bajo reglas modificadas, incluidas un solo saque por punto y una reducción del tamaño de la cancha en el lado de Sabalenka, con el objetivo de equilibrar las diferencias físicas entre...