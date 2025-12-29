Logo El Espectador
La polémica detrás de la ‘Batalla de los Sexos 2.0’ entre Kyrgios y Sabalenka

El partido en el que se impuso el australiano por doble 6-3 reabrió viejos debates sobre igualdad, espectáculo y el verdadero legado del partido original entre Billie Jean King y Bobby Riggs.

Daniel Bello
29 de diciembre de 2025 - 06:41 p. m.
Nick Kyrgios y Aryna Sabalenka en la previa del partido entre ambos celebrado en Dubái.
Foto: EFE - Amr Alfiky / POOL

El tenista australiano Nick Kyrgios derrotó este fin de semana a la bielorrusa Aryna Sabalenka en sets corridos (doble 6-3) en la versión más reciente de la Battle of the Sexes, un partido de exhibición celebrado en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

Kyrgios, quien ha lidiado con lesiones y un bajo ritmo competitivo este año, superó a la número uno del mundo bajo reglas modificadas, incluidas un solo saque por punto y una reducción del tamaño de la cancha en el lado de Sabalenka, con el objetivo de equilibrar las diferencias físicas entre...

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

