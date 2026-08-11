La premonición del oro: la historia de la consagración de Paula Aguirre en Corea del Sur

La colombiana Paula Aguirre se coronó campeona mundial con una actuación destacada en apnea Foto: Federación Colombiana de Actividades Subacuáticas.

Ya estaba llegando al hotel luego de clasificar a la final de los 50 metros apnea en el Campeonato Mundial de Natación con Aletas. Iba a descansar; la final de la competencia —que se realizaba en Incheon, Corea del Sur— sería en la tarde, en unas cuantas horas. Ella tenía el celular en el bolsillo. Lo había dejado desbloqueado la última vez que lo vio.

Cuando miró de nuevo el aparato, lo primero que vio no fue la pantalla de bloqueo ni el típico PIN de seguridad, sino la imagen de un contacto que tenía guardado en el...