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La premonición del oro: la historia de la consagración de Paula Aguirre en Corea del Sur

En entrevista con El Espectador, la nadadora Paula Aguirre recordó la historia detrás de la medalla de oro que ganó en el mundial y la inesperada señal que, según ella, recibió de su abuelo antes de la competencia.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
11 de agosto de 2026 - 11:00 p. m.
La colombiana Paula Aguirre se coronó campeona mundial con una actuación destacada en apnea
La colombiana Paula Aguirre se coronó campeona mundial con una actuación destacada en apnea
Foto: Federación Colombiana de Actividades Subacuáticas.

Ya estaba llegando al hotel luego de clasificar a la final de los 50 metros apnea en el Campeonato Mundial de Natación con Aletas. Iba a descansar; la final de la competencia —que se realizaba en Incheon, Corea del Sur— sería en la tarde, en unas cuantas horas. Ella tenía el celular en el bolsillo. Lo había dejado desbloqueado la última vez que lo vio.

Cuando miró de nuevo el aparato, lo primero que vio no fue la pantalla de bloqueo ni el típico PIN de seguridad, sino la imagen de un contacto que tenía guardado en el...

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

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