La promesa del Atleta de Excelencia, el programa del MinDeporte que protege a los campeones

En un año de alerta por el presupuesto del Deporte, este programa ha sido uno de los puntos de más debate.

Fernando Camilo Garzón
07 de enero de 2026 - 12:37 a. m.
Leyendas y deportistas colombianos, con la ministra del Deporte, Patricia Duque Cruz.
El Programa Atleta Excelencia es, desde hace más de una década, una de las columnas vertebrales del deporte colombiano. No se trata solo de un estímulo económico: es el mecanismo que permite que cientos de deportistas puedan entrenar, competir y sostener una carrera profesional en un país donde el alto rendimiento rara vez es autosuficiente. Para muchos, ese ingreso mensual es la diferencia entre continuar o abandonar el deporte.

Esa centralidad explica por qué, durante el último año, se encendieron las alarmas cuando comenzaron a circular...

