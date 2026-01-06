La promesa del Atleta de Excelencia, el programa del MinDeporte que protege a los campeones

Leyendas y deportistas colombianos, con la ministra del Deporte, Patricia Duque Cruz. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El Programa Atleta Excelencia es, desde hace más de una década, una de las columnas vertebrales del deporte colombiano. No se trata solo de un estímulo económico: es el mecanismo que permite que cientos de deportistas puedan entrenar, competir y sostener una carrera profesional en un país donde el alto rendimiento rara vez es autosuficiente. Para muchos, ese ingreso mensual es la diferencia entre continuar o abandonar el deporte.

Esa centralidad explica por qué, durante el último año, se encendieron las alarmas cuando comenzaron a circular...