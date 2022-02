La segunda oportunidad que el hielo le dio a Laura Gómez

Tras las actuaciones de Carlos Quintana y Michael Poettoz, Laura Gómez cerrará la participación de Colombia en Beijing 2022. / COC

Silencio. A Laura Gómez le gusta la tranquilidad. Sobre todo, antes de competir. Respira y piensa. No le gusta escuchar nada ni a nadie antes de montarse sobre los patines. Solo se escucha a sí misma, su cabeza y sus pensamientos. Y antes de cada carrera repasa lo que tiene que hacer sobre el óvalo de hielo, en el que ha practicado los últimos seis meses.

Se concentra, está a punto de participar en sus segundas olimpiadas. Los nervios están ahí, pero confía. Se siente preparada y asegura que entrenó mucho mejor de lo que lo hizo hace cuatro años.

En realidad, Laura Gómez llegó al patinaje de hielo casi que por casualidad. Fue en 2017, tras la decepción de no ser escogida en la selección nacional de patinaje en línea, el deporte que más le apasiona. “Toda la vida he sido patinadora de ruedas”, dice. Sin embargo, cuando se le cerró esa puerta, la posibilidad de competir sobre hielo en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang (Corea del Sur), en 2018, le dio esperanza.

Fue como un segundo amor. La oportunidad estaba, pero no era fácil. Gómez pensó que la rutina que había practicado en ruedas toda su vida le serviría para aplicarla en hielo. Y así fue, aunque no pudiera creerlo: “Nunca había patinado sobre hielo y no imaginaba que fuera a dar resultado, que pudiera clasificar a los Olímpicos”.

En su primera participación en las justas invernales, Laura Gómez fue la colombiana que obtuvo el mejor resultado en los juegos de 2018. Y eso a pesar de que no estaba acostumbrada al hielo y de que la preparación para llegar a Pyeongchang no fue tan intensa como lo exigía el evento. Terminó veinte en la prueba de clasificación y quedó a poco de entrar a la final para competir por la medalla.

Ahora, participar en los Juegos de Invierno de 2022 será un hecho histórico para la patinadora, que hace cuatro años ya había marcado un hito al ser la primera colombiana que representaba al país en el patinaje olímpico. En Beijing, Laura Gómez se convertirá en la primera mujer colombiana que participará en dos olimpiadas consecutivas. Logro que compartió este año con el esquiador Michael Poettoz, quien también repitió en China tras haber competido en Corea.

Poco a poco, Colombia se ha ganado un espacio en las justas de invierno, en las que participó por primera vez en Vancouver 2010 con la pionera Cynthia Denzler.

Y Laura Gómez sigue los pasos de la esquiadora, que fue la primera en llevar la bandera colombiana en un desfile inaugural de las justas, como la antioqueña lo hizo hace dos semanas en el Estadio Nacional de Beijing. Ahora, el reto para Gómez va más allá, quiere entrar en la lucha por una medalla: “Si soy realista es muy difícil, aunque no es imposible. Lo que es seguro es que quiero representar muy bien a Colombia”.

Para ir a Beijing, Gómez hizo un intenso entrenamiento desde julio del año pasado en Estados Unidos. No obstante, dice que, aunque se siente muy preparada, no fue suficiente: “Es difícil pasar en seis meses de las ruedas al hielo. El proceso y la adaptación no es fácil”.

Tras los Juegos de 2018, Gómez volvió a las ruedas, ese patinaje que conoce desde que era apenas una niña de tres años y, por las calles de su natal Carmen de Viboral, montada en sus patines le seguía los pasos a su hermano.

Por eso, nunca abandonó el sueño de seguir en el patinaje de línea, en el que, además, ya participó en cuatro mundiales, siendo medallista de plata en Barcelona en 2019. Sin embargo, para Ibagué en 2021, la puerta volvió a cerrarse y ahí, nuevamente, los olímpicos le dieron otra oportunidad para no bajarse de los patines.

El hielo, por supuesto, es distinto al pavimento. Es más suave, se siente más delicado y, para patinar, es mucho más rápido. En Colombia no hay dónde practicar esta disciplina profesionalmente y por eso la Federación Colombiana de Patinaje creó el Colombia Ice Team, un equipo radicado en Salt Lake City (Estados Unidos) y dedicado a preparar a los patinadores que quieren hacer la transición de las ruedas al hielo, en vísperas a los juegos de invierno.

Gómez anhela que su trabajo abra puertas y dé a conocer el patinaje sobre hielo. Que cada vez más deportistas se interesen por acercarse a un deporte que, en el futuro, asegura: “Podría darle triunfos olímpicos al país”.

Sin embargo, también piensa volver a su mayor pasión: las ruedas. No sabe si una vez pase Beijing llegará el momento de decantarse por alguna de las dos disciplinas. Si el hielo será una opción viable o si volverá, como siempre, a la fuente de su amor primario. Por ahora, lo único que sabe es que el viernes tendrá una nueva oportunidad de hacer historia y piensa aprovecharla.