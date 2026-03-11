La selección de Colombia sueña con el Mundial: la lucha por el apoyo del baloncesto femenino

Colombia inicia en Francia la última fase del clasificatorio al Mundial de 2026. El equipo compite por un cupo histórico mientras insiste en la necesidad de respaldo para su desarrollo profesional. Foto: Federación Colombiana de Baloncesto

La selección femenina de baloncesto de Colombia comienza en Francia el reto de conseguir la clasificación al Mundial de mayores. En Villeurbanne, cerca de Lyon, el equipo nacional disputará el clasificatorio al máximo torneo femenino de la FIBA (Federación Internacional de Baloncesto), que se jugará en Alemania en 2026. Las colombianas llegan con la ilusión de lograr un cupo que el país nunca ha conseguido por mérito deportivo en esta categoría.

En el grupo aparecen potencias del baloncesto internacional como Nigeria, Francia y Alemania....