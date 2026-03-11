Publicidad

Home

Deportes
Más Deportes
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La selección de Colombia sueña con el Mundial: la lucha por el apoyo del baloncesto femenino

Colombia inicia en Francia la última fase del clasificatorio al Mundial de 2026. El equipo compite por un cupo histórico mientras insiste en la necesidad de respaldo para su desarrollo profesional.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
11 de marzo de 2026 - 12:00 p. m.
Colombia inicia en Francia la última fase del clasificatorio al Mundial de 2026. El equipo compite por un cupo histórico mientras insiste en la necesidad de respaldo para su desarrollo profesional.
Colombia inicia en Francia la última fase del clasificatorio al Mundial de 2026. El equipo compite por un cupo histórico mientras insiste en la necesidad de respaldo para su desarrollo profesional.
Foto: Federación Colombiana de Baloncesto

La selección femenina de baloncesto de Colombia comienza en Francia el reto de conseguir la clasificación al Mundial de mayores. En Villeurbanne, cerca de Lyon, el equipo nacional disputará el clasificatorio al máximo torneo femenino de la FIBA (Federación Internacional de Baloncesto), que se jugará en Alemania en 2026. Las colombianas llegan con la ilusión de lograr un cupo que el país nunca ha conseguido por mérito deportivo en esta categoría.

En el grupo aparecen potencias del baloncesto internacional como Nigeria, Francia y Alemania....

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

Selección Colombia

Convocatoria selección Colombia

Manuela Rios

Mundial Femenino de Baloncesto

Baloncesto colombiano

Baloncesto Femenino

Mundial de Baloncesto Femenino

FIBA

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.