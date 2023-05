La selección masculina de boxeo vuelve a Colombia tras el mundial en Uzbekistán

José Manuel Viáfara Fori (izq.) fue el mejor boxeador de Colombia en el Mundial. Foto: Ministerio del Deporte

La selección colombiana de boxeo culminó su paso por el Campeonato Mundial Masculino, que se celebró en Tashkent, Uzbekistán.

Hasta sus últimos días en el evento, Colombia estuvo en la pelea por conseguir una medalla, pero la delegación nacional volverá al país con las manos vacías. No obstante, a pesar de que los resultados no fueron los esperados, el balance no es negativo.

Sobre todo, se destacó la actuación de José Manuel Viáfara Fori, que estuvo peleando la medalla de bronce en la categoría de los 60-63 kg, luego de perder frente al número uno del mundo Hovhannes Bachkov, de Armenia, medallista olímpico en Tokio 2020.

Sin embargo, a pesar de la derrota, el camino del vallecaucano fue remarcable ya que, hasta su eliminación, encadenó tres victorias que le permitieron soñar con dar la gesta y proyectar un buen camino con miras a París 2024.

Además de Viáfara, en los 48-51 kilos, Yuberjen Martínez perdió contra Tu Po-Wei, de China Taipéi, en su primer combate. Aunque el medallista olímpico vendió cara la derrota, perdió por marcador de 5-2, en una dolorosa eliminación, por lo tempranero de la caída.

Jhonatan Arboleda Chala, en los 67-71 kilos, ganó su primer combate, pero después perdió con el bielorruso Aliaksandr Radzionau, por un cerrado marcador de 4-3.

En los 86-92 kg., Marlón Hurtado perdió en su debut, como Yuberjen Martínez. Lo mismo le pasó a Cristian Salcedo, en la categoría de más de 92 kg.

De esa manera finalizó la participación de nuestro país en este evento que finaliza este viernes 12 de mayo. La selección volverá al país para seguir con su preparación de cara a los próximos eventos del ciclo olímpico.

