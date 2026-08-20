La táctica y estrategia entre amar y entrenar: la historia de Carlos Esteban Martínez

Carlos Esteban Martínez abarazando a Nicole Melichar. Foto: Match Tenis

La comunicación es una de las bases más importantes de cualquier relación. Saber escuchar, entender lo que el otro necesita y encontrar las palabras adecuadas en momentos de tensión puede marcar la diferencia entre resolver un conflicto o hacerlo aún más grande. En las parejas, donde son normales las diferencias, las discusiones y los desacuerdos, la falta de una comunicación efectiva suele convertirse en el principal origen de muchos problemas.

El argentino Mario Benedetti, en su poema “Táctica y estrategia”, habla...