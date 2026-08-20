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La táctica y estrategia entre amar y entrenar: la historia de Carlos Esteban Martínez

En entrevista con El Espectador, Carlos Esteban Martínez habló de la historia de amor que construyó con Nicole Melichar, de los retos de ser su entrenador y esposo, de los momentos de tensión que han enfrentado y del sueño que todavía persiguen juntos: conquistar un Grand Slam.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
20 de agosto de 2026 - 12:00 p. m.
Carlos Esteban Martínez abarazando a Nicole Melichar.
Carlos Esteban Martínez abarazando a Nicole Melichar.
Foto: Match Tenis

La comunicación es una de las bases más importantes de cualquier relación. Saber escuchar, entender lo que el otro necesita y encontrar las palabras adecuadas en momentos de tensión puede marcar la diferencia entre resolver un conflicto o hacerlo aún más grande. En las parejas, donde son normales las diferencias, las discusiones y los desacuerdos, la falta de una comunicación efectiva suele convertirse en el principal origen de muchos problemas.

El argentino Mario Benedetti, en su poema “Táctica y estrategia”, habla...

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

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