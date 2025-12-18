Logo El Espectador
“Las Anas” y la hazaña de subir la montaña más alta de la Antártida

Ana María Giraldo y Ana Isabel Bustamante conquistaron el monte Vinson, la cumbre más alta de la Antártida, el continente más frío del mundo, dejando una historia que no se puede solo quedar en la foto del triunfo para verla completa y valorarla lo suficiente.

Daniel Montoya Ardila
19 de diciembre de 2025 - 02:36 a. m.
Ana María Giraldo y Ana Isabel Bustamante en la cima del Monte Vinson en la Antártida.
Todo el mundo quiere tomarse la foto en la cima, pero pocos quieren recorrer el camino para llegar a ella. Podría estar hablando de montañismo, de Ana María Giraldo y de Ana Isabel Bustamante, pero también podría referirse a cualquier otro aspecto de la vida. No solo de aquellas valientes que se atreven a escalar una montaña helada, llegar hasta los casi 5.000 m. s. n. m. (metros sobre el nivel del mar) y tomar una foto que solo cuenta una parte de la historia.

“Han sido dos años de mucho trabajo. La foto que todos ven en la cima del monte...

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

