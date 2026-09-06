Las centésimas que Ronal Longa le quiere robar al cronómetro

Ronal Longa en Santo Domingo 2026. Foto: MinDeporte

“Para ser sincero, a mí no me gustaba correr”, recuerda Ronal Longa. De niño, su cabeza estaba en otro lugar: en una cancha de fútbol. Quería ser como las grandes estrellas de ese deporte. “Como todo niño cuando es pequeño, yo quería ser futbolista”, cuenta.

Sin embargo, eso cambió cuando un profesor del colegio Rufino José Cuervo, en Bogotá, lo invitó a probar algo que, hasta entonces, no le interesaba: el atletismo. En ese momento, el instituto educativo hacía parte de 40x40, un proyecto del IDRD creado en 2013 para promover la...