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Las centésimas que Ronal Longa le quiere robar al cronómetro

En entrevista con El Espectador, el velocista colombiano Ronal Longa, de 22 años, habló sobre el mejor momento de su carrera, el récord sudamericano que estableció en los 100 metros y sus objetivos de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
06 de septiembre de 2026 - 01:00 p. m.
Ronal Longa en Santo Domingo 2026.
Ronal Longa en Santo Domingo 2026.
Foto: MinDeporte

“Para ser sincero, a mí no me gustaba correr”, recuerda Ronal Longa. De niño, su cabeza estaba en otro lugar: en una cancha de fútbol. Quería ser como las grandes estrellas de ese deporte. “Como todo niño cuando es pequeño, yo quería ser futbolista”, cuenta.

Sin embargo, eso cambió cuando un profesor del colegio Rufino José Cuervo, en Bogotá, lo invitó a probar algo que, hasta entonces, no le interesaba: el atletismo. En ese momento, el instituto educativo hacía parte de 40x40, un proyecto del IDRD creado en 2013 para promover la...

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

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