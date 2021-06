Las cifras que ha dejado el Roland Garros, antes de la semifinal masculina

Este viernes 11 de junio se juega la semifinal masculina del Roland Garros edición 2021. Los encuentros tienen a la expectativa al público francés y a los amantes del tenis. Por un lado, se enfrentarán Alexander Zverev (de Alemania) y Stefanos Tstsipas (Grecia), dos jóvenes promesas del futuro del tenis, y al otro lado del cuadro, Rafael Nadal (España) y Novak Djokovic (Serbia). Este será el duelo número 58 de una de las rivalidades más históricas de este deporte.

¿Cómo se llegó hasta acá y qué debería saber antes de ver estos encuentros? Aquí le contamos, con cifras y datos sobre los jugadores y el torneo.

Este Roland Garros inició el 24 de mayo, pero solo ocho meses antes, el 27 de septiembre de 2020, se había llevado a cabo la versión de aquel año. El abierto de Francia se pospuso por las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19. En esa versión quedó de campeón Rafael Nadal, derrotando a Novak Djokovic en tres sets corridos (6-0, 6-2, 7-5). Para esa versión 2020, el legendario Roger Federer aún no había vuelto a las canchas, ya que se estaba recuperando de una operación en su rodilla derecha.

Sin embargo, Federer regresó este año al Roland Garros, para algunos como favorito y, para otros, sin mayor expectativa por su tiempo fuera del tenis, pero ansiosos de volverlo a ver en la cancha de polvo de ladrillo. Además de la participación de Federer, este Roland Garros 2021 se diferencia de su anterior versión debido a que esta vez sí se aceptó la entrada parcial del público. Adicionalmente, por primera vez en este torneo se agendaron encuentros nocturnos. Sin embargo, la logística no ha sido sencilla: en París (Francia) inicia el toque de queda general en la ciudad a las 9:00 p. m., lo cual ha forzado a los espectadores de los partidos de las noches a dejar las instalaciones a las 8:30 p. m. Y de paso, tanto organizadores como jugadores han tenido que cambiar de locación en mitad de los partidos para continuar con los encuentros.

¿Qué hay detrás de esta decisión sin precedentes?

Sucede que Amazon firmó con las autoridades francesas un trato de derechos de transmisión de todos los partidos nocturnos del Roland Garros empezando este año hasta el 2023. Hay que recordar que Amazon ya tiene permisos exclusivos de transmisión para los tours de ATP y WTA en Reino Unido e Irlanda, así como del U.S Open. Esta decisión, que ha impactado tanto al público como a los jugadores, no ha sido bien recibida. De hecho, el número 2 del mundo, el ruso Daniil Medvedev aseguró, el pasado martes 8 de junio, tras jugar el partido de cuartos de final, que “los organizadores del Roland Garros prefirieron a Amazon antes que a los espectadores”. Por su parte el director del torneo, Guy Forget, no descartó que en futuras ediciones haya una modificación a los horarios de los encuentros nocturnos.

Las sorpresas no terminan ahí. A solo cinco días de haber iniciado el torneo, la número 2 del mundo, Naomi Osaka, decidió retirarse de esta versión del Roland Garros asegurando que prefería renunciar a su participación en el Grand Slam para cuidar su salud mental, luego de haber sido multada por 15.000 dólares por ausentarse de la conferencia de prensa posterior a su primer partido. “Nunca he querido ser una distracción, acepto que el tiempo pudo no haber sido el ideal y mi mensaje pudo haber sido más claro. Pero más importante, yo nunca trivializaría la salud mental (…) He sufrido de largos episodios de depresión desde el U.S Open de 2018”, dijo en un comunicado la tenista de 23 años, ganadora dos veces del abierto de Australia y dos veces del abierto de los Estados Unidos. Osaka anunció el pasado 7 de junio que no competirá en el torneo WTA 5000 de Berlín, poniendo en duda su participación en Wimbledon, que comenzará el próximo 28 de junio.

Ahora, en el camino a la semifinal femenina se quedaron algunas de las favoritas como la australiana Ashleigh Barty y las estadounidense Jennifer Brady y Serena Williams. Esta última, ganadora tres veces del Roland Garros. Este jueves la rusa Anastasia Pavlyuchenkova y la eslovena Tamara Zidanšek se enfrentarán para jugar la final con la ganadora del partido entre la griega Maria Sakkari y la checa Barbora Krejčíková.

Por su parte, han sido ocho jugadores quienes se han robado el espectáculo en las últimas semanas. Todos ellos llegaron a la cuarta ronda, a excepción de Roger Federer quien anunció su retiro (W.O, ‘walk over’) del torneo, tras derrotar al alemán Dominik Koepfer en un encuentro de más de tres horas con una victoria de 7-6 (7-5) 6-7 (3-7) 7-6 (7-4) 7-5.

A continuación, un carrusel con el perfil de los jugadores:

Con los datos sistematizados del torneo por Infosys, se realizó la siguiente visualización que compara a los ochos jugadores que han resaltado por su rendimiento durante el torneo. Este perfil deportivo se realizó comparando los ‘aces’, ‘break points’, ‘drop shots’, errores no forzados y faltas dobles por cada jugador.

En estas estadísticas sobresale los puntos ganados por servicio de Federer, Medvedev y el italiano Berrettini, quien fue derrotado por el serbio Djokovic este miércoles 9 de junio. el jugador que hasta el momento ha cometido más faltas dobles de este grupo es el griego Tsitsipas, quien además junto a su rival de semifinal Zverev, son los jugadores con tiros más rápidos: 212 km/h y 221 km/hr, respectivamente.

En cuanto a la otra dupla rival, hasta el momento Djokovic ha sacado victoriosos 18 drop shots mientras que Nadal solo 9. En términos de errores no forzados por partido, no hay mayor diferencia (27 el serbio y 26 el español). La gran diferencia radica en una parte por los ‘aces’ y los ‘break points’. Djokovic ha aprovechado su servicio para llevarse 31 ‘aces’ y Nadal solo 17. Sin embargo, el español, ganador 13 veces de Roland Garros y conocido como el rey de la arcilla, se ha llevado 26 ‘break points’ mientras que su rival, solo 13.

Para cerrar con las estadísticas, la primera semifinal podría estar definida en la red: Tsitsipas (76) y Zverev (80) han sido los jugadores con mayor número de puntos ganados en la red. Por su parte, la ventaja a Nadal (48) se la lleva Djokovic (76), sin embargo, como aseguró Matthew Futterman, autor de dos libros y veterano periodista deportivo para The New York Times, aseguró que “Nadal ha hecho cambios a su juego, los más evidentes se han visto en sus servicios”.

Este viernes la cita para conocer la llave de la final de esta edición del Roland Garros será en la corte nombrada en honor al legendario tenista francés, Philippe Chatrier. Lo invitamos a suscribirse y seguir nuestras redes sociales (Facebook, Instagram y Twitter) para mantenerse informado sobre las últimas noticias del deporte mundial.