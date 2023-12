Las denuncias contra la Federación de Squash por nómina de la selección juvenil

Colombia tendrá representación en el próximo Sudamericano Juvenil que se hará en Brasilia. Foto: Pixabay

Desde hace varios días, Carlos Martínez, presidente de la Liga de squash de Bogotá, viene denunciado una serie de irregularidades en los manejos y la toma de decisiones en la Federación Colombiana de squash.

Una de las denuncias del dirigente tiene que ver con la conformación de la nómina de jugadores que representarán a Colombia en el Suramericano Juvenil de Squash en Brasilia (Brasil), en febrero del próximo año. Según Martínez, la elección de los jugadores que irán al torneo refleja un “anormal proceso” en el que no se estarían respetando los méritos deportivos de los atletas.

“La Federación en este momento está acéfala por una serie de irregularidades que han ocurrido en las últimas dos asambleas para elegir un nuevo comité ejecutivo. Por eso, la Federación no tiene representante legal y están a la espera de que el ministerio del Deporte les valide la última asamblea que hicieron. Es urgente resolverlo porque el problema es que, aunque el ministerio está abierto a hacerle una prórroga al contrato de apoyo económico para 2023, e incluso a hacer una adición presupuestal que permita apoyar a la selección de Colombia que viajará a Brasil, no puede hacerlo”, denunció Martínez.

Sin ese presupuesto, no se puede enviar una selección financiada con recursos propios. Un problema ante el cual la Federación le dijo a las familias de los deportistas que los atletas que tuvieran recursos para viajar a Brasil al Sudamericano, asumiendo todos los costos, serían los representantes de la selección nacional.

“No compartimos que las posibilidades económicas de los jugadores convocados, por encima de los méritos deportivos, sean las que determinen los cupos para la selección de Colombia. Esta situación desdibuja por completo la esencia del deporte. Resulta antideportivo condicionar la participación de los jugadores, campeones y medallistas en la anterior edición del suramericano, a su capacidad económica de asumir los gastos de los entrenadores y de pagar hasta por sus propios uniformes”, dijo en su denuncia Martínez.

Es importante resaltar que en el Sudamericano Juvenil que se hizo este año en Trujillo (Perú), la selección de Colombia logró el campeonato del evento con siete medallas de oro. Un resultado relevante para el squash nacional, que ratificó el dominio colombiano en este deporte en diferentes categorías, desde las menores hasta las profesionales.

“2023 fue el año en el que el squash colombiano recibió, por parte del Ministerio del Deporte, el presupuesto más alto en toda su historia, pasando de 700 millones en el 2022, a 1500 millones en el 2023. No se entiende que, con este antecedente, la FCS no hubiese estructurado un presupuesto que, con una vigencia futura, previera la conocida situación de disponibilidad presupuestal para los suramericanos juveniles en los últimos años”, explicó Martínez

La respuesta del expresidente de la Federación colombiana de Squash

Consultado por El Espectador, el expresidente de la Federación, Sergio Becerra, quien acaba de dejar el cargo para dar paso al nuevo comité ejecutivo que no se ha podido consolidar, explicó que el problema está precisamente en el fracasado relevo de los nuevos directivos que tienen que llegar para asumir la cabeza de la Federación.

“Sin ese nuevo Comité no es posible que el ministerio del Deporte apruebe el presupuesto de 2024 y, con la imposibilidad de asegurar esos recursos, no hay forma de que la Federación consiga el dinero para patrocinar al equipo que viajará a Brasil. Este es un año anormal, porque la transición del comité ejecutivo en los últimos 12 años se había dado con normalidad. Sin embargo, como este año hubo problemas en ese ajuste, eso ha dificultado la asignación presupuestal de 2024”, aseguró Becerra, quien recientemente fue nombrado presidente de la Federación Panamericana de Squash.

Según explicó el expresidente, esta es una situación que se alertó a las familias de los deportistas desde el año pasado. Incluso, aseveró, que se le explicó “una y otra vez al señor Martínez”, haciendo referencia a las denuncias del presidente de la Liga de Bogotá. “Él sabe que nosotros no podíamos hacer uso del presupuesto de 2023 para financiar el 2024. El dinero que nos sobró, del apoyo económico de este año, tuvimos que devolverlo al ministerio. Sí hicimos previsiones y recomendaciones para el presupuesto de 2024, incluida la participación en el Sudamericano de Brasil, pero sin la prórroga del contrato del ministerio no hay nada que se pueda hacer en términos presupuestales”, explicó.

Para Becerra sí es un error que los representantes de la selección de Colombia que viajará a Brasil posiblemente no sean los mejores en términos de méritos deportivos. No obstante, aseguró que el comité ejecutivo brindó esa posibilidad a las familias de los deportistas para que el país no perdiera la representación en un torneo en el que los colombianos han participado con mucho éxito durante más de 10 años. “Un amigo muy cercano y reconocido en el mundo del squash me recomendó, en su momento, que era mejor declinar el cupo porque me iba a meter un problema por la falta de los recursos, que es lo que está pasando ahora”, contó Becerra.

Sin embargo, Becerra aseguró que, ante la posible ausencia de los mejores deportistas juveniles de Colombia en Brasil, el anterior comité ejecutivo hizo una previsión para que, en el calendario de 2024, se incluyan otros torneos internacionales que le den rodaje a los squashistas que no puedan ir a Brasil.

Sobre el aumento presupuestal de la Federación, y la aparente falta de planificación para el año entrante, el expresidente explicó que, aunque los recursos aumentaron, también crecieron las responsabilidades presupuestales en la preparación de los deportistas del alto rendimiento. Algo de lo que antes no tenían que hacerse cargo porque eso lo asumía el Comité Olímpico Colombiano (COC). Sin embargo, con la llegada del nuevo gobierno, la exministra del deporte María Isabel Urrutia, en una de las medidas más controvertidas de su corta gestión, cambió la financiación del deporte en el país, cortando los recursos que manejaba el COC y transfiriendo el dinero directamente a las Federaciones.

Por esa razón, en 2023 hubo más presupuesto, sin que eso haya significado necesariamente una inversión más alta tanto para el squash como para los demás deportes.

