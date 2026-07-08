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Las figuras internacionales que se sumaron a la Media Maratón de Bogotá 2026

La carrera se llevará a cabo el próximo domingo 26 de julio y contará con más de 40.000 deportistas.

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Daniel Bello
Daniel Bello
08 de julio de 2026 - 07:55 p. m.
La keniana Beatrice Cheserek será una de las figuras que encabeza la rama femenina de la Media Maratón de Bogotá 2026.
La keniana Beatrice Cheserek será una de las figuras que encabeza la rama femenina de la Media Maratón de Bogotá 2026.
Foto: Cortesía
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La Media Maratón de Bogotá confirmó el tercer y último listado de atletas de élite internacionales que competirán en la edición de este año. El grupo reúne a fondistas de Kenia, Etiopía, Perú y Ecuador, quienes llegarán a la capital colombiana con el objetivo de disputar el título de la principal prueba atlética de Suramérica.

La carrera se disputará el domingo 26 de julio de 2026, con salida y logística centradas en el Parque Metropolitano Simón Bolívar. El recorrido oficial es de 21.097 metros, y se esperan más de 40.000 deportistas de 50 países, entre atletas de élite y corredores aficionados de todos los niveles.

La keniana Beatrice Cheserek, de 27 años, encabeza el cartel femenino. Su palmarés incluye títulos en Cardiff, donde marcó su mejor registro con 1:06:48, además de triunfos en Santa Pola, Riyadh, Tallinn y Gutenberg Mainz. Recientemente fue segunda en la Maratón de Sevilla, prueba en la que corrió en 2:21:56.

Etiopía llega con Aberu Ayana, campeona de la Media Maratón de Guadalajara y cuarta en la Maratón de Berlín con marca personal de 2:20:20. La acompaña Melal Siyoum, de apenas 20 años, quien fue segunda en la Media Maratón de Delhi y se perfila como una de las nuevas figuras del fondo mundial.

Por Kenia también correrá Veronicah Nyaruai, ganadora de la Media Maratón de Houston y campeona mundial de 3.000 metros en categorías U18 y U20, quien ya fue segunda en Bogotá en 2016, 2017 y 2022. Se suma la peruana Sheyla Paucar, récord nacional de su país con 1:10:03, marca lograda este año en Lima.

La Media Maratón de Bogotá, fundada en el año 2000, llega así a su vigésima sexta edición, que se correrá en los próximos días con el respaldo de la World Athletics y su reconocimiento como una de las pruebas más importantes de Latinoamérica.

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Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

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