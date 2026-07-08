Las figuras internacionales que se sumaron a la Media Maratón de Bogotá 2026

La keniana Beatrice Cheserek será una de las figuras que encabeza la rama femenina de la Media Maratón de Bogotá 2026. Foto: Cortesía

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La Media Maratón de Bogotá confirmó el tercer y último listado de atletas de élite internacionales que competirán en la edición de este año. El grupo reúne a fondistas de Kenia, Etiopía, Perú y Ecuador, quienes llegarán a la capital colombiana con el objetivo de disputar el título de la principal prueba atlética de Suramérica.

La carrera se disputará el domingo 26 de julio de 2026, con salida y logística centradas en el Parque Metropolitano Simón Bolívar. El recorrido oficial es de 21.097 metros, y se esperan más de 40.000 deportistas de 50 países, entre atletas de élite y corredores aficionados de todos los niveles.

La keniana Beatrice Cheserek, de 27 años, encabeza el cartel femenino. Su palmarés incluye títulos en Cardiff, donde marcó su mejor registro con 1:06:48, además de triunfos en Santa Pola, Riyadh, Tallinn y Gutenberg Mainz. Recientemente fue segunda en la Maratón de Sevilla, prueba en la que corrió en 2:21:56.

Etiopía llega con Aberu Ayana, campeona de la Media Maratón de Guadalajara y cuarta en la Maratón de Berlín con marca personal de 2:20:20. La acompaña Melal Siyoum, de apenas 20 años, quien fue segunda en la Media Maratón de Delhi y se perfila como una de las nuevas figuras del fondo mundial.

Por Kenia también correrá Veronicah Nyaruai, ganadora de la Media Maratón de Houston y campeona mundial de 3.000 metros en categorías U18 y U20, quien ya fue segunda en Bogotá en 2016, 2017 y 2022. Se suma la peruana Sheyla Paucar, récord nacional de su país con 1:10:03, marca lograda este año en Lima.

La Media Maratón de Bogotá, fundada en el año 2000, llega así a su vigésima sexta edición, que se correrá en los próximos días con el respaldo de la World Athletics y su reconocimiento como una de las pruebas más importantes de Latinoamérica.

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