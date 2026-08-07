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Las urgencias en el ministerio del Deporte que recibe el presidente Abelardo de la Espriella

La cartera tiene el enorme reto de fortalecer su institucionalidad tras cuatro años de incertidumbre. ¿Cuáles son los retos de la nueva ministra?

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Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
07 de agosto de 2026 - 02:57 p. m.
Abelardo de la Espriella en la campaña junto a Juliana Gutiérrez, la nueva ministra del Deporte.
Abelardo de la Espriella en la campaña junto a Juliana Gutiérrez, la nueva ministra del Deporte.
Foto: Juliana Gutiérrez, vía Instagram

Desde este 7 de agosto, Juliana Gutiérrez, hermana de Ferderico Gutiérrez (alcalde de Medellín), asumirá el Ministerio del Deporte. La nueva etapa abre muchas discusiones. Para empezar, la nueva funcionaria llega en un momento complejo para la cartera. Más allá de la discusión presupuestal que marcó el final del gobierno de Gustavo Petro en este sector, la ministra recibe una institución cuestionada por su capacidad de gestión, golpeada por cuatro años de inestabilidad política y obligada a recuperar la confianza de atletas, federaciones y...

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

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Jose Pérez(18935)Hace 18 horas
El ministerio del Deporte bajo las ordenes de Ramón Jesurum y el Clan Chard, la nueva ministra es solo una figura de lujo.
Jorge H Duque(37098)Hace 20 horas
El deporte hace parte de las estrategias para fortalecer la juventud de un país, y crear alternativas de desarrollo, además del entretenimiento, pero con la nueva “ ministra”, colocada como cuota política del famoso “Fico”, que de deportes no sabe nada, fuera de ganar una partida de dominó, no tendra futuro nuestra juventud, y así de preparado todo el nuevo “ gabinete”, donde caerá este globo llamado Volombia???
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