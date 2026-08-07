Las urgencias en el ministerio del Deporte que recibe el presidente Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella en la campaña junto a Juliana Gutiérrez, la nueva ministra del Deporte. Foto: Juliana Gutiérrez, vía Instagram

Desde este 7 de agosto, Juliana Gutiérrez, hermana de Ferderico Gutiérrez (alcalde de Medellín), asumirá el Ministerio del Deporte. La nueva etapa abre muchas discusiones. Para empezar, la nueva funcionaria llega en un momento complejo para la cartera. Más allá de la discusión presupuestal que marcó el final del gobierno de Gustavo Petro en este sector, la ministra recibe una institución cuestionada por su capacidad de gestión, golpeada por cuatro años de inestabilidad política y obligada a recuperar la confianza de atletas, federaciones y...