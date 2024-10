¿Le negaron el apoyo al campeón David Alonso? MinDeporte respondió

El piloto de CFMOTO David Alonso de Colombia (der.) en acción durante la carrera de Moto3 del Gran Premio de Motociclismo de Japón en Motegi, al norte de Tokio, Japón, el 6 de octubre de 2024. Foto: EFE - FRANCK ROBICHON

El piloto David Alonso (CFMoto) se consagró este sábado como campeón de la temporada 2024 del Mundial de Moto3 tras imponerse en el Gran Premio de Japón, logrando así su décima victoria del año. Se convirtió en el primer colombiano en ser campeón mundial en esta disciplina, como destaca en su sitio web, donde aclara: “Nací en Madrid, pero tengo doble nacionalidad (española-colombiana)” gracias a su madre, Marcela.

Con apenas 18 años, Alonso ha seguido desde los once las indicaciones de sus mentores, el campeón del mundo español Nico Terol y el cuatro veces campeón mundial Jorge Martínez ‘Aspar’, con quien continuará en 2025, ya como piloto de Moto2.

Debutó con el ‘Aspar Team Junior’ en el Campeonato de España en 2017, y en 2018 ganó su primer título en la categoría 85GP. En 2020 se proclamó campeón de la ‘European Talent Cup’ y en 2021 ganó la ‘Red Bull Rookies Cup’, participando en dos ocasiones en el Campeonato del Mundo como piloto sustituto y ‘wildcard’ en 2021 y 2022.

Finalmente, en 2023 dio el salto definitivo al Campeonato del Mundo de Moto3 a tiempo completo con el equipo GasGas de Aspar, consiguiendo ocho podios, incluidas cuatro victorias, y logrando un ‘top 3′ en la general de Moto3. En 2024, Alonso ha acumulado diez victorias y once podios, proclamándose campeón del mundo en Japón antes del final de la temporada.

¿Le negaron el apoyo al campeón David Alonso?

Luego del título de David Alonso, El Tiempo pudo conocer que el piloto pidió ayuda económica en dos ocasiones al Ministerio del Deporte, pero no se la dieron.

“La versión fue confirmada por Armando Farfán Peña, gerente del Comité Olímpico Colombiano, quien además fue presidente de la Federación Colombiana de Motociclismo y de la liga de este deporte en Bogotá”, aseguró el diario.

Según se menciona, Alonso pidió al Ministerio del Deporte 40 mil euros (unos 185 millones de pesos) como ayuda para poder competir en 2022, cuando esta cartera era ocupada por Astrid Bibiana Rodríguez. Sin embargo, no se la dieron.

Luego de que Luz Cristina López haya asumido el cargo como ministra del Deporte, Alonso volvió a pedir un apoyo el 5 de marzo de 2020. Sin embargo, la respuesta fue negativa. “Su argumento fue que el Gobierno había ordenado el recorte del presupuesto a la cartera que ella dirige y que por eso no le podían brindar la ayuda que solicitaba”, señaló El Tiempo.

La respuesta del Ministerio del Deporte

Ante esta controversia, el Ministerio del Deporte respondió con un comunicado en el que explica la situación sobre el proceso llevado con la Federación Colombiana de Motociclismo respecto al apoyo a sus deportistas para 2024.

En el comunicado se indica que la Federación Colombiana de Motociclismo radicó ante el ministerio, el 27 de diciembre de 2023, su proyecto deportivo para 2024, en el que aparecía un rubro de inversión para eventos especiales. Allí se encontraba incluido el mundial de la categoría Moto3, en la que participaría David Alonso.

“De los cerca de $1.300.000.000 solicitados al ministerio, la propia federación proyectó $150.000.000 para apoyar a este deportista (Ver evidencia aquí). Luego del análisis técnico, administrativo y financiero que hizo este ministerio a la propuesta de la federación, se decidió asignar un presupuesto de $500.000.000 para la vigencia 2024. (Ver evidencia aquí)”, mencionó MinDeporte.

Ante el presupuesto designado, menor a la mitad del estipulado, la Federación Colombiana de Motociclismo realizó una evaluación de los eventos a priorizar, ajustándose al recurso que entregó el Ministerio del Deporte. “Presentó entonces una nueva propuesta en la que no incluyó el evento del piloto David Alonso, para así poder cumplir con las actividades de carácter nacional y con el porcentaje con destinación al desarrollo del deporte femenino, enmarcado en el decreto 941 de 2021, priorización con la cual el Ministerio del Deporte estuvo Ministerio del Deporte”, se agregó en el comunicado.

Es decir, el campeón David Alonso no pudo ser apoyado en Moto3 por falta de presupuesto. MinDeporte señaló, además, que “el equipo de trabajo de la administración anterior, que operó hasta el 28 de febrero de 2024, no estructuró proyecto de inversión para Imagen Colombia, programa a través del cual el Ministerio del Deporte apoya a deportistas profesionales que posicionan la imagen del país en el exterior, de manera que, para la vigencia, no existió para ningún deporte la posibilidad de solicitar recursos por esta vía”.

“Adicionalmente, para efectos de aclarar preguntas de la opinión pública, recordamos que el piloto David Alonso, al ser deportista profesional, no representa directamente a Colombia en la categoría Moto3, sino a la marca CFMOTO ASPAR TEAM, como sucede con muchos atletas de alto rendimiento”, explicó el Ministerio del Deporte.

Independientemente de esta respuesta, el Ministerio del Deporte valoró y reconoció el logro alcanzado por David Alonso, quien seguramente dará mucho de qué hablar en los próximos años.

Finalmente, se aclaró que Armando Farfán, actual gerente del Comité Olímpico Colombiano, quien en su momento fue presidente de la Federación Colombiana de Motociclismo, no es voz autorizada para dar información del asunto en cuestión, ya que no actúa legítimamente a nombre de Ministerio del Deporte ni de la Federación.

“Invitamos al Comité Olímpico Colombiano a que, en cumplimiento de su misionalidad, fortalezca la gestión en programas como Solidaridad Olímpica o en tareas de mercadeo, para así conseguir recursos propios en beneficio de sus organizaciones afiliadas, como la Federación Colombiana de Motociclismo, lo que se traducirá, sin duda, en un mejor apoyo a sus deportistas”, sentenció el Ministerio del Deporte.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador