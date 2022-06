Leon Marchand acarició marca del histórico Michael Phelps en los 400 metros estilos

El nadador francés estuvo a medio segundo de igualar la marca del estadounidense Michael Phelps. Foto: ATTILA KISBENEDEK

El Mundial de natación de Budapest arrancó este sábado y el primer protagonista fue el joven francés Leon Marchand, que a sus 20 años logró su primer título mundial al colgarse el oro en los 400 metros estilos con un tiempo excepcional, el segundo mejor de todos los tiempos.

Marchand, candidato a la gloria en los Juegos de París 2024, terminó la prueba tras una carrera perfecta, en un tiempo de cuatro minutos, cuatro segundos y 28 centésimas, que supone un nuevo récord de Europa. Está a medio segundo del récord mundial de Michael Phelps (4:03.84, imbatible desde Pekín 2008).

“No pensaba realmente poder nadar en 4:04. Toqué el muro y vi la pequeña luz que decía que era el primero. Fue algo realmente enorme, una gran sensación. Creo que todavía no me doy cuenta de lo que he hecho hoy, me ha encantado”, declaró el joven nacido en Toulouse.

En el podio de la prueba, el nadador francés superó a dos estadounidenses, Carson Foster (también de 20 años) y el veterano Chase Kalisz (28), campeón olímpico el año pasado en Tokio.

Marchand fue sexto en los Juegos Olímpicos de la capital nipona. Ahora da un paso más allá y gana su primer gran oro, continuando con una saga de nadadores olímpicos: logra el título mundial 24 años después de la plata de su padre Xavier en los 200 metros estilos.

En el Duna Arena de Budapest, Marchand tratará también de brillar el martes en 200 metros mariposa y el miércoles en los 200 metros estilos.

