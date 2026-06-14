Lewis Hamilton volvió a rugir en la Fórmula 1 y conquistó el Gran Premio de Cataluña

El piloto británico Lewis Hamilton, de Ferrari, celebra su victoria en Montmeló. Foto: EFE - Siu Wu

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Lewis Hamilton demostró que todavía tiene páginas por escribir en la historia de la Fórmula 1. El británico conquistó este domingo el Gran Premio de Cataluña, en Montmeló, para darle a Ferrari una victoria largamente esperada. Partiendo desde la segunda posición, aprovechó una estrategia acertada y un oportuno coche de seguridad virtual para tomar el control de la prueba y cruzar primero la meta.

La victoria puso fin a una larga sequía para el siete veces campeón del mundo. Hamilton no ganaba un GP desde Bélgica 2024. Antes de este éxito, sus mejores resultados con Ferrari en grandes premios habían sido unos cuantos podios, pero todavía no había conseguido imponerse en una carrera principal.

Con este triunfo, el británico llegó a 106 victorias en la Fórmula 1, ampliando aún más el récord histórico de la categoría. Además, lideró un podio completamente británico en Cataluña, acompañado por George Russell, de Mercedes, en la segunda posición, y por el vigente campeón del mundo, Lando Norris, de McLaren, en el tercer lugar.

Hamilton ya había mostrado un rendimiento sólido durante todo el fin de semana. Aunque la pole position quedó en manos de Russell por cuestión de milésimas. El piloto de Ferrari administró el desgaste de los neumáticos, sacó provecho de una estrategia de tres detenciones y, una vez tomó el liderato, gestionó la ventaja hasta la bandera a cuadros.

“Me han ayudado mucho para hacer realidad este sueño. No puedo agradecéroslo lo suficiente”, comentó Hamilton tras cruzar la meta como ganador. “A los aficionados, gracias por hacerme recordar quién soy. No podría haberlo conseguido sin vosotros”, agregó.

El resultado también tuvo consecuencias importantes en la lucha por el campeonato. Kimi Antonelli, líder del Mundial, abandonó a cinco vueltas del final por problemas mecánicos cuando marchaba segundo. El italiano conserva el liderato, pero Hamilton redujo la diferencia de 66 a 41 puntos, mientras Russell quedó ahora a 50 unidades de la primera posición.

Russell, compañero de Antonelli en Mercedes, marcha tercero en el campeonato de pilotos con 106 puntos. “Es bueno haber vuelto al podio y haber tenido una carrera sin problemas, pero Ferrari fue más fuerte hoy, así que necesitamos seguir trabajando”, comentó el británico en la zona mixta.

La Fórmula 1 continuará su calendario dentro de dos semanas. La próxima cita será el Gran Premio de Austria, programado entre el 26 y el 28 de junio en el Red Bull Ring, escenario que recibirá una nueva batalla entre Antonelli, Hamilton, Russell y el resto de aspirantes al título mundial.

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