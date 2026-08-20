Los cinco deportistas que serán la voz de los atletas colombianos hasta 2030

La atleta colombiana Natalia Linares es una de las cinco integrantes de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Colombiano para el periodo 2026-2030. Foto: EFE - Paolo Aguilar

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El Comité Olímpico Colombiano anunció esta semana a los cinco nuevos integrantes de su Comisión de Atletas, organismo encargado de representar las necesidades, opiniones e intereses de los deportistas ante el movimiento olímpico nacional durante el periodo 2026-2030.

Los comicios se realizaron durante los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, con la participación de los atletas colombianos que hicieron parte de la delegación nacional. El proceso permitió que los propios deportistas escogieran a sus representantes entre un total de 15 candidatos.

Los cinco elegidos fueron Carlos Alberto Ramírez Yepes, representante del ciclismo BMX por Bogotá; Juana Rueda Vargas, de tiro deportivo y Antioquia; Nathalia Llamosa Mosquera, de levantamiento de pesas y Valle del Cauca; Luis Germán Soto Bautista, de taekwondo y Boyacá; y Natalia Carolina Linares González, de atletismo y Bogotá.

Carlos Alberto Ramírez Yepes es uno de los nombres más reconocidos de la delegación. El bicicrosista, nacido en Medellín en 1994, es doble medallista olímpico de bronce, tras subir al podio en las ediciones de Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020. Además, ha sido campeón mundial juvenil y una de las grandes referencias del BMX colombiano.

Juana Rueda Vargas representa al tiro deportivo y cuenta con una relación de larga data con el ciclo olímpico colombiano. Su aparición internacional más destacada en etapas tempranas se produjo en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. También ha cosechado oros en eventos como los Juegos Bolivarianos y los Centroamericanos.

La vallecaucana Nathalia Llamosa llega a la comisión respaldada por una trayectoria en el levantamiento de pesas. Ha sido protagonista internacional en la categoría de 64 kilogramos y consiguió el título mundial en 2023, además de una medalla de bronce en el Mundial de 2022. También fue campeona suramericana en Asunción 2022.

Luis Germán Soto será la voz de las artes marciales dentro de la comisión y representa a Boyacá. El taekwondista compite en la categoría de más de 87 kilogramos y ha tenido presencia en escenarios internacionales, incluidos los Campeonatos Mundiales de 2022 y 2023. En las recientes justas de Santo Domingo 2026 logró un bronce en los -87 kg.

Natalia Linares completa el grupo desde el atletismo. Nacida en Valledupar en 2003, la especialista en salto largo ha construido una carrera ascendente que incluye un subcampeonato mundial sub-20, además de títulos en los Bolivarianos, Centroamericanos y Panamericanos. En 2024 representó a Colombia en Olímpicos de París.

Los cinco elegidos superaron a otros diez candidatos que también buscaron un lugar en la comisión. Entre ellos estuvieron los atletas Mauricio Alexander Ortega Girón y Fredy José Jiménez Roa, la baloncestista Yanet María Arias Acosta, la ciclista Ana María Roa Muñoz, la esgrimista Laura Julieth Guerra Acosta, el esquiador Santiago Correa y el judoca Gerardo Andrés Restrepo, entre otros.

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