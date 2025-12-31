Logo El Espectador
Deportes
Más Deportes
Los deportistas “viejos” que siguen vigentes y todavía con historia por escribir

En el deporte es normal glorificar la juventud, pero hubo quienes decidieron enfrentar al tiempo y convertir la longevidad en una de sus más grandes victorias.

Daniel Bello
31 de diciembre de 2025 - 02:00 p. m.
Lionel Messi, Novak Djokovic, Tiger Woods, Lewis Hamilton, Cristiano Ronaldo y LeBron James son algunos de los deportistas veteranos quienes, a pesar de estar cerca del final de su carrera, siguen siendo protagonistas.
Foto: EFE / AFP / Archivo Particular

El paso del tiempo es inevitable. Tarde o temprano cada carrera llega a su fin. Es un rival al que no es posible vencer, pero hay quienes han aprendido a prolongar esa pelea . En el alto rendimiento la longevidad se ha convertido en un privilegio y el cuerpo, sumado a la ciencia y la disciplina, ha permitido que todavía hoy varios referentes sigan escribiendo capítulos en sus historias.

Con el paso de los años hemos sido testigos de cómo el deporte, en el que eran habituales las despedidas tempranas, reinventara lo que es ser un “veterano”....

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

