Los deportistas “viejos” que siguen vigentes y todavía con historia por escribir

Lionel Messi, Novak Djokovic, Tiger Woods, Lewis Hamilton, Cristiano Ronaldo y LeBron James son algunos de los deportistas veteranos quienes, a pesar de estar cerca del final de su carrera, siguen siendo protagonistas. Foto: EFE / AFP / Archivo Particular

El paso del tiempo es inevitable. Tarde o temprano cada carrera llega a su fin. Es un rival al que no es posible vencer, pero hay quienes han aprendido a prolongar esa pelea . En el alto rendimiento la longevidad se ha convertido en un privilegio y el cuerpo, sumado a la ciencia y la disciplina, ha permitido que todavía hoy varios referentes sigan escribiendo capítulos en sus historias.

Con el paso de los años hemos sido testigos de cómo el deporte, en el que eran habituales las despedidas tempranas, reinventara lo que es ser un “veterano”....