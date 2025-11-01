Los Dodgers de Los Ángeles vuelven a conquistar la Serie Mundial

Los Dodgers de Los Ángeles volvieron a consagrarse en las Grandes Ligas. Foto: EFE - EDUARDO LIMA

Los Dodgers de Los Ángeles son bicampeones de las Grandes Ligas. Este sábado, en el Rogers Centre SkyDome, la novena californiana se impuso 5x4 a los Azulejos de Toronto en el séptimo y último juego de la Serie Mundial 2025, para conquistar el noveno título de su historia.

Yoshinobu Yamamoto fue héroe de la noche. El lanzador japonés estuvo en la lomita en durante 2.2 episodios. Apenas permitió un hit, no sufrió carreras limpias ni dio bases por bolas. También fueron claves Miguel Rojas y Will Smith, que firmaron cuadrangulares claves para la victoria.

El también japonés Shohei Ohtani -jugador más valioso de la temporada-, abrió para los Dodgers y salió de un apuro con bases llenas en el segundo inning, pero su dominio se desmoronó en el tercero. Bo Bichette conectó un imparable que impulsó a George Springer y Vladimir Guerrero Jr., colocando el marcador 3-0.

Los Dodgers trataron de reaccionar tan pronto como pudieron. En la cuarta entrada, Teoscar Hernández empujó una carrera de Will Smith, pero la espectacular atrapada de Daulton Varsho evitó una catástrofe mayor para la novena de Toronto.

Scherzer cumplió cinco entradas solidas, cediendo solo una carrera, antes de ser relevado por Chris Bassitt, quien sufrió más ante una ofensiva angelina que no se rendía. Mookie Betts acercó a los visitantes con una carrera de sacrificio en la sexta, dejando el marcador 3-2 y el suspenso servido.

Pero la historia volvió a sonreírle a los de casa. En el séptimo inning, Andrés Giménez conectó un doble que impulsó a Ernie Clement para ampliar la ventaja a 4-2. No obstante, los angelinos respondieron con cuadrangular de Max Muncy que hizo contener la respiración a Toronto.

La ilusión del público local quedó silenciada por Miguel Rojas, cuando Jeff Hoffman estaba en la lomita. El campocorto venezolano conectó un cuadrangular que le devolvió la ilusión californiana y envió la definición a la segunda del noveno.

En la parte baja del noveno los locales quedaron en una situación inmejorable, con bases llenas. El duelo que parecía definitivo fue entre el lanzador Yoshinobu Yamamoto y Ernie Clement, en la zona de bateo, quien logró conectar pero una atrapada de Andy Pages llevó la definición a extra-innings.

La atmósfera cambió de manera radical en la décima entrada, cuando a Seranthony Domínguez se le llenaron las bases. Pages y Kike Hernández no aprovecharon la oportunidad en el bate y no lograron aventajar a la novena dirigida por Dave Roberts.

El score volvió a moverse en el undécimo episodio, que arrancó con un cuadrangular de Will Smith que emocionó a los Dodgers. Dicha carrera revirtió el marcador y puso contra las cuerdas la ilusión de la novena local, que debía anotar sí o sí para, por lo menos, estirar la definición.

Vladimir Guerrero Jr. consiguió un doblete e Isiah Kiner-Falefa se sacrificó para que su compañero se metiera en tercera. Alejandro Kirk bató hacia el centro, pero atenta estuvo la defensa angelina y con un doble play selló su noveno título en la Serie Mundial.

Treinta y dos años después de la última corona de Toronto, fueron los Dodgers quienes terminaron celebrando. Un final de película para una Serie Mundial que se recordará por su dramatismo y por la resiliencia de un campeón que nunca se dio por vencido.

